7주 전 약속 지킨 '막걸리 회동'
일각에선 총리 발탁 가능성 제기

이재명 대통령이 17일 청와대에서 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬 회동을 했다.

이재명 대통령(오른쪽)과 홍준표 전 대구시장. 연합뉴스

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이번 만남은 청와대의 초청으로 성사됐다. 오찬에는 막걸리도 준비됐으나 이 대통령은 다음 일정이 있어 마시지는 않은 것으로 알려졌다.


이 대통령은 지난해 5월 홍 전 시장이 국민의힘을 탈당하고 미국으로 떠나자 "미국 잘 다녀오십시오. 돌아오시면 막걸리 한잔 나누시지요"라는 글을 페이스북에 올린 바 있다.

홍 전 시장은 이날 페이스북에서 "20·30대는 정의를 향한 열정으로 살았고, 40·50·60대는 당파를 위한 열정으로 살았다"며 "이제 70대 황혼기에 들어섰다. 붉게 지는 석양의 아름다움처럼, 내 마지막 인생은 나라를 위한 열정으로 살았으면 한다"고 밝혔다.

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일각에서는 홍 전 시장이 차기 국무총리 후보군에 전격 포함될 수 있다는 관측도 나온다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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