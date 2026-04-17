기관별 행사도 다양

해피투게더·전환교육 체험 등

경기 성남시(시장 신상진)는 '제46회 장애인의 날(4.20)'을 맞아 오는 21일 오전 11시 시청 1층 온누리에서 기념식을 연다.

17일 성남시 한마음복지관에서 장애인의 날 기념행사가 열렸다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

㈔성남시장애인단체연합회가 주관하는 이날 행사는 '당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록'을 주제로 마련된다.

행사는 성남시립국악단의 '무령지곡', '무태평' 성남시립합창단의 '우정의 노래', '나를 태워라' 등의 공연으로 시작된다.

기념식에선 장애와 역경을 이겨낸 모범장애인 4명과 장애인복지 증진에 이바지한 유공자 11명이 표창장을 받는다.

시청 로비엔 성남지역 장애인 직업재활시설 7곳이 참여하는 홍보 부스에서 중증장애인이 직접 생산한 커피, 빵, 신발, 사무용품 등 다양한 제품을 선보인다.

한국지역난방공사 분당지사도 행사에 참여해 직업을 체험하고 실무 역량을 쌓는 인턴십 프로그램을 홍보한다. 현장에서 발달장애인에게 참여 신청도 받는다.

장애인 기관별 개최 행사도 다양하다.

4월 17일 성남시 한마음복지관은 복지관 로비에서 작품 전시회를, 같은 날 성남시 장애인주간이용시설협회는 분당구 야탑동 성남 할렐루야교회 중성전에서 '함께 가는 길, 행복한 성남'을 주제로 한 장애인의 날 기념 문화 행사를 각각 진행했다.

성남시장애인종합복지관은 4월 20일 복지관 강당에서 장애인의 날 기념행사를 개최한다.

성남시 율동생태학습원은 지역 내 12곳 중·고등학교 특수학급의 장애 청소년 90명이 인식 개선 카드와 함께 포장한 쿠키 2564개를 자신이 다니는 학교의 비장애 청소년들에게 나눠주는 '해피투게더(4.13~20)' 행사를 진행 중이다.

4월 18일엔 율동공원 관리사무소 앞 광장에서 지역 주민 400여 명이 참여하는 발달장애인 전환교육 체험 행사를 진행해 장미꽃 한 송이 포장하기, 상추 모종 화분 심기, 드립백 커피 만들기를 해볼 수 있다.

성남지역 등록 장애인은 시 전체 인구(90만5493명)의 3.9%인 3만5513명이다.

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성남시는 장애인복지를 위해 69곳 시설에 연간 1520억원을 지원해 장애인의 재활과 직업훈련을 돕는 등 다양한 사업을 펼치고 있다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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