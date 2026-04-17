이인영 의원 "홈플러스 지원" 지적에 해명

롯데카드는 17일 793억원 규모의 홈플러스 관련 채권을 추정손실로 회계상 분류한 것은 리스크 관리 차원이라고 밝혔다.

서울 중구 롯데카드 본사. 롯데카드 AD 원본보기 아이콘

롯데카드는 이날 낸 입장 자료를 통해 "보유 중인 홈플러스 채권을 추정손실로 분류한 것은 부실의 결과가 아니라, 불확실한 시장 상황에 대비한 보수적 리스크 관리 조치"였다고 설명했다.

국회 정무위원회 소속 이인영 더불어민주당 의원실에 따르면 롯데카드는 지난해 말 기준 보유 중이던 793억원 상당의 홈플러스 관련 채권을 전액 추정손실로 분류했다.

이 가운데 홈플러스가 납품업체 대금 결제 과정에서 사용한 기업구매전용카드(600억원) 거래 관련 채권 비중이 가장 컸다.

이에 대해 이 의원은 "홈플러스가 갚지 못한 돈을 롯데카드가 떠안은 것"이라며 "MBK파트너스는 홈플러스가 어려워지자 금융 계열사인 롯데카드를 동원해 자금을 지원했고 그 결과 카드사 부실률이 높아졌다"고 지적했다.

홈플러스와 롯데카드 모두 MBK파트너스가 대주주다.

롯데카드 관계자는 "추정손실로 분류한 건 불확실한 경제환경과 업황을 고려한 보수적 회계원칙"이라며 "자산의 부실화가 확정된 것이 아니라 리스크에 대비해 충당금을 쌓아 재무적 투명성을 제고하기 위한 결정"이라고 밝혔다.

그러면서 "이번 회계 처리는 리스크 관리 프로세스의 일환"이라며 "이를 특정 주주사와 연계해 지원설 등으로 해석하는 건 오해의 소지가 있다"고 덧붙였다.

또 홈플러스가 회생 신청 전까지 구매전용카드 거래를 롯데카드에 집중시켰다는 지적에는 "홈플러스 회생 전 온라인 비즈니스 매출 확대 및 매입 구조의 고도화 과정에서 발생한 거래량 증가 현상"이라고 해명했다.

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이어 "홈플러스와의 모든 금융거래는 내부 심사 절차와 시장 금리(이율)를 기초로 적법하게 진행된 것"이라면서 "롯데카드는 고객 보호와 자사의 기업 가치를 최우선으로 한다"라고 덧붙였다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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