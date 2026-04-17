비상경제 대응 TF 2차 회의 개최

중소벤처기업부는 노용석 제1차관 주재로 중기부 본부 및 지방청, 중소기업·소상공인 지원기관, 중소기업중앙회 등과 함께 '비상경제 대응 TF' 2차 회의를 개최했다고 밝혔다.

중동전쟁 장기화로 인한 부정적 영향이 경제 전반으로 확산됨에 따라 중기부는 기존 중동 TF를 '비상경제 대응 TF'로 격상하고, 매일 중동전쟁 관련 지역별·업종별 영향과 지원사업 집행 현황 등을 점검하고 있다. 이번 회의에서는 그간 간담회와 신고센터를 통해 접수된 현장 의견을 바탕으로, 추가경정예산 집행 계획을 중점적으로 논의했다.

노용석 중소벤처기업부 제1차관이 17일 서울에서 '비상경제 대응 TF'를 주재하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

우선 최근 상하이 운임지수 상승 등으로 전 지역에서 물류비 부담이 증가함에 따라 물류 바우처 지원 범위를 기존 중동 지역에서 전 지역으로 확대했다. 또한 중동전쟁 피해기업에 대한 자금 지원을 강화하기 위해 보증 비율을 기존 85%에서 100%까지 확대하고, 보증료를 0.4% 인하한 '중동전쟁 피해기업 대상 특례 보증'을 신설했다.

이와 함께 온라인 수출 중소기업을 대상으로 항공·해상 운송 및 물류 서비스를 지원하는 '온라인 수출 공동 물류 지원사업'과 '해외 수출규제 대응 사업' 등에 대해서는, 중동 지역 수출 이력이 있는 기업을 우선 선정하는 방안도 검토했다. 중기부는 이날 회의에서 논의된 내용을 바탕으로 지원 대상은 확대하고, 선정방식은 간소화하는 방향으로 추가경정예산 집행 계획을 마련해 이달 내 공고할 계획이다.

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노용석 제1차관은 회의에 참석한 중기부 및 유관기관 담당자들에게 "중소기업·소상공인은 외부 충격에 대한 완충 여력이 부족한 만큼, 중동전쟁 피해 최소화를 위한 추가경정예산이 사각지대 없이 신속히 집행될 수 있도록 각별히 노력해달라"고 당부하며 "집행 속도와 성과는 TF 회의를 통해 지속적으로 점검해 나가겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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