윤갑근, 충북지사 본경선 진출…김영환과 대결

추경호·유영하 의원이 17일 국민의힘 대구시장 후보 예비경선을 통과, 본경선에서 맞대결하게 됐다.

박덕흠 국민의힘 공천관리위원장는 이날 오후 당사에서 브리핑을 열고 "대구시장 당내 예비경선 결과 추·유 의원이 본경선에 진출했다"고 밝혔다. 3선인 추 의원은 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 지낸 정통 관료 출신이며, 초선인 유 의원은 변호사 출신으로 '박근혜 전 대통령의 대변인'으로 알려져 있다.

앞서 국민의힘은 9인의 공천 신청자 중 주호영 국회부의장, 이진숙 전 방송통신위원장 등을 컷오프(공천배제)하고 추·유 의원과 윤재옥(4선)·최은석(초선) 의원, 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장 등 6인 간 예비경선을 치렀다.

대구시장 후보 본경선은 오는 19일 토론회를 거쳐 24~25일 양일간 투표를 실시한 후 오는 26일 최종 후보자를 발표하는 방식으로 치러질 예정이다.

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한편 충북지사 당내 예비경선 결과, 윤갑근 전 대구고검장이 본경선에 진출해 김영환 현 지사와 경합하게 됐다. 충북지사 후보 경선은 오는 20일 토론회, 25~26일 투표를 거쳐 27일 최종 후보를 확정하는 방식으로 진행된다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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