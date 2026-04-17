이재명 대통령이 16일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 전략경제협력 특사 자격으로 중앙아시아와 중동 지역 방문을 마친 강훈식 비서실장을 격려하고 있다. 2026.4.16 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 17일 "호르무즈 해협 봉쇄 후 처음으로 우리 선박이 홍해를 통해 원유를 안정적으로 운송하고 있다는 기쁜 소식"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 엑스(X·옛 트위터)를 통해 우리 선박이 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 채 홍해를 안전하게 통과했다는 내용의 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "관련 부처들이 원팀으로 움직이며 이뤄낸 값진 성과"라며 "어려운 여건 속에서도 밤낮없이 애써주신 모든 분들께, 특히 선원분들께 감사의 말씀을 전한다"고 썼다.

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또 이 대통령은 "정부는 중동전쟁이 불러온 위기를 돌파하기 위해 모든 역량을 집중하고 있다"며 "앞으로도 철저한 대응과 빈틈없는 준비로 국민의 삶과 국익을 지켜내는 일에 혼신의 힘을 다하겠다"고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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