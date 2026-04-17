경기 안산시(시장 이민근)는 오는 6월부터 11월까지 관내 학교와 기업체를 직접 찾아가는 안산시립합창단 특별기획공연 '안산 WITH 음악회'를 운영한다고 17일 밝혔다.

안산시립합창단, 학교·기업체 찾아가는 ‘안산 WITH 음악회’ 운영. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 음악회는 공연장을 찾기 어려운 학생과 직장인이 일상 속에서 자연스럽게 문화예술을 접할 수 있도록 마련된 찾아가는 공연형 문화서비스다. 관내 초·중·고교와 기업체를 대상으로 총 3회 진행될 예정이다.

'안산 WITH 음악회'는 관객의 연령과 환경에 맞춘 맞춤형 공연으로 진행된다. 학생들에게는 감수성을 자극하는 체험형 공연을, 직장인들에게는 일상의 피로를 덜어주는 힐링 공연을 제공하는 등 대상별 특성을 반영해 관객과의 소통을 높일 계획이다.

또 단순 관람형 공연을 넘어 시민이 함께 참여하고 공감할 수 있는 구성으로 마련해 문화예술을 보다 가까이에서 경험할 수 있도록 할 방침이다.

신청은 4월 중 접수해 5월 중 선정할 예정이다. 공연이 가능한 시설을 갖춘 학교와 기업체를 중심으로, 문화예술 향유 기회가 상대적으로 적은 대상을 우선 검토한다. 신청 및 공연 관련 문의는 안산시립합창단으로 하면 안내받을 수 있다.

이민근 안산시장은 "시립합창단이 시민을 직접 찾아가는 이번 음악회가 문화 접근성을 높이고 시민 일상에 예술이 자연스럽게 스며드는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 계층이 함께 누릴 수 있는 문화예술 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 안산시립합창단은 지역 대표 공공예술단으로서 정기공연과 특별기획공연을 통해 시민과 소통하는 다양한 음악 활동을 이어가고 있다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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