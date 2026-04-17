대부도 탄도항 해양치유·로컬미식 체험 사업 추진

경기 안산시(시장 이민근)는 한국관광공사 주관 '2026년 빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅(빅·똑·컨)' 공모사업 실증사업 부문에 최종 선정됐다고 17일 밝혔다.

안산시,‘빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅’ 공모사업 선정. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

'빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅' 사업은 빅데이터를 기반으로 지역 관광 여건을 분석하고, 맞춤형 관광사업 발굴과 실행 로드맵 수립을 지원하는 사업이다.

이번 공모에서 안산시는 '대부도 탄도항 해양 치유 및 로컬 미식 체험 사업'을 제안해 최신 관광 트렌드를 반영한 관광 콘텐츠 기획력과 지역 자원 활용 가능성에서 높은 평가를 받았다.

안산시는 이번 사업을 통해 대부도의 빼어난 자연경관과 풍부한 먹거리를 활용한 해양 치유형 관광 콘텐츠를 개발하고, 관광상품 다각화를 통해 지역 관광 활성화를 도모할 계획이다.

AD

이민근 안산시장은 "차별화된 해양관광 사업을 통해 대부도가 서해안을 대표하는 해양관광 거점으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>