NC AI가 아시아 주요국 고위급 정책 결정자들을 대상으로 산업 특화 인공지능(AI) 노하우를 선보였다.

산업특화 AI 전문기업 NC AI가 16일 아시아개발은행(이하 ADB)과 과학기술정보통신부가 공동 주관한 글로벌 워크숍에 공식 초청되어 아시아 주요국 고위급 정책 결정자들을 대상으로 자사의 AI 혁신 기술과 비전을 발표했다고 밝혔다. NC AI. AD 원본보기 아이콘

17일 NC AI는 필리핀 마닐라에서 아시아개발은행(ADB)과 과학기술정보통신부가 공동 주관한 글로벌 워크숍에 공식 초청돼 AI 혁신 기술과 비전을 발표했다고 밝혔다.

이번 행사는 한국의 AI 생태계 구축 사례를 개발도상국에 전파하기 위해 마련된 자리로, 필리핀 디지털 부처 차관급 인사를 비롯해 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 몽골 등 아시아 주요국의 대통령실 AI 자문관 및 정부 고위 관계자들이 참석했다.

NC AI는 'Innovation with NC AI(NC AI를 통한 혁신)'를 주제로 실질적인 산업 전환을 위한 AI 전략에 대해 발표했다. 범용 AI가 해결하기 어려운 특수 산업의 도메인 데이터와 공정 프로세스를 완벽하게 이해하는 산업 맞춤형 풀스택 AI 솔루션을 소개하고, 제조, 국방, 유통, 콘텐츠 등 대한민국을 대표하는 주요 산업 현장의 효율을 극대화한 인공지능 전환(AX) 성과사례를 공유했다.

NC AI는 미래 핵심 기술인 피지컬 AI와 월드 모델 기술을 바탕으로 한 글로벌 확장 로드맵도 강조했다.

이번 초청은 ADB에서 '사우디 아람코 디지털 타깃 풀스택 AI 컨소시엄'의 선진 사례를 공식적인 공유 모델로 지목하며 성사됐다. NC AI는 해당 컨소시엄 내에서 기술 구현의 핵심 중추 역할을 수행하고 있으며, 이번 행사를 통해 글로벌 비즈니스 성과와 기술력을 국제사회로부터 공식 인정받는 계기를 마련했다.

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이연수 NC AI 대표는 "NC AI의 기술이 글로벌 현장에 실질적인 해답을 줄 수 있음을 증명한 뜻깊은 사례"라며 "한국산업 현장에서 검증된 최적의 공정 노하우와 AI 기술을 통합해 아시아 전역으로 전파하는 교두보 역할을 수행하겠다"고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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