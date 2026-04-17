파주시, ‘고유가 피해지원금’ 27일부터 지급

취약계층 최대 55만원…소득 하위 70%까지 지원금 확대

밥상물가·영농자재 수급 상황 점검…문산점 20% 특별 할인행사

중동 전쟁 대응 '민생경제 현장 점검' 실시…지방행정 공백 최소화

경기 파주시(시장 김경일)가 국제 유가 급등과 고물가 장기화로 고통받는 시민들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 전방위적인 비상경제 대응에 나선다. 파주시는 복지·농축산·경제 3대 분야를 중심으로 한 '민생 안정 대책'을 발표하고 신속한 집행에 총력을 기울인다고 17일 밝혔다.

파주시청 전경. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

복지안정: 1인당 최대 55만원 '고유가 피해지원금' 본격 지급

가장 눈에 띄는 대책은 '고유가 피해지원금'이다. 파주시는 오는 27일부터 취약계층을 대상으로 1차 지급을 시작하며, 5월 18일부터는 소득 하위 70% 시민까지 대상을 확대할 계획이다.

1인당 지원 금액은 ▲기초생활수급자 55만원 ▲차상위계층 및 한부모가족 45만원 ▲소득 하위 70% 시민은 10만원이다. 신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 신용·체크카드의 경우 해당 카드사 누리집 또는 앱을 통해 신청하거나, 카드 연계 은행 영업점을 방문해 신청할 수 있다. 지역화폐의 경우 전용 앱 또는 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청할 수 있다.

또한 시민 혼선 최소화 및 편의를 높이기 위해 ▲첫 주 출생연도 끝자리 요일제 신청(월요일 1·6, 화요일 2·7, 수요일 3·8, 목요일 4·9·5·0, 금요일 요일제 해제) ▲찾아가는 신청 서비스 ▲전담 전화상담실 운영 ▲읍면동 행정복지센터 보조인력 투입 등 다양한 지원 체계를 마련한다. 특히 디지털 취약계층이 신청 과정에서 불편을 겪지 않도록 오프라인 창구 지원을 강화할 방침이다.

최병갑 파주시 부시장은 "디지털 취약계층이 불편 없이 신청할 수 있는 지원체계 강화에 주력 중"이라며 "신속한 지급을 통해 고유가로 어려움을 겪는 시민의 부담을 덜고 지역 경제 회복에 실질적으로 도움이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

파주시, 밥상물가 및 영농자재 수급 상황 점검. 로컬푸드 문산점 현장 방문. 파주시 제공 원본보기 아이콘

농축산안정: 밥상물가 잡고 영농자재 공급 사수

농축산 분야에서는 생산자와 소비자 모두를 보호하는 투트랙 전략을 펼친다.

파주시는 파주로컬푸드직매장 문산점을 찾아 농산물 가격 동향을 점검하고 매장 관계자들과 만나 농산물 수급 상황, 가격 변동 추이 등을 청취했다. 중동사태 여파로 인한 자재 수급의 어려움과 생활물가 불안이 이어지는 가운데, 시민들의 필수 식자재 공급에 차질이 생기지 않도록 안정적 지역 먹거리 공급에 만전을 기한다는 취지다.

이날 현장을 찾은 파주시장은 쌀, 채소, 축산물 등 가격을 직접 확인하며 농산물 시세, 할인행사, 소비자 동향 등을 세밀하게 살폈다. 파주시장은 "직매장을 통해 지역 생산 농산물의 판로가 확대되어 파주 농가의 숨통이 트이기를 바라며, 동시에 신선하고 저렴한 제품이 시민에게 공급되어 어려운 시기 물가 부담을 더는 데 도움이 되었으면 좋겠다"라고 밝혔다.

파주로컬푸드 직매장 문산점은 최근 주요 식자재 가격 상승으로 인한 소비자 부담을 완화하기 위해 특별 할인행사를 실시한다. 이번 행사는 두 차례에 걸쳐 진행된다. 먼저 17일부터 19일까지 3일간 ▲쌀 ▲축산물 ▲계란 ▲두부 ▲장류 품목을 20% 할인 판매한다. 이어 24일부터 26일까지 3일간은 ▲축산물 ▲장류 품목을 20% 할인된 가격에 제공할 예정이다.

최근 월별 물가 조사 결과 가격이 상승한 주요 식자재를 중심으로 할인 품목을 구성했으며, 시민들의 장바구니 물가 부담을 실질적으로 낮추는 데 초점을 맞췄다. 파주로컬푸드 직매장 문산점은 앞으로도 '착한 가격' 정책을 통해 민생 부담을 덜고, 시민들이 체감할 수 있는 할인행사를 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

아울러 파주시장은 오는 9월에 준공 예정인 파주로컬푸드 복합센터 건설 현장을 방문해 공사 진행 상황을 점검했다. 파주로컬푸드 복합센터는 지역 농산물을 도심지역의 시민에 직접 공급하는 유통구조를 구축해 유통단계를 획기적으로 줄이고 보다 안전하고 신선한 농산물을 안정적으로 공급하는 거점시설로 조성될 예정이다. 이날 파주시장은 관계자들에게 "지역 농가 활성화 및 시민에 안전한 먹거리를 제공하는 로컬푸드 직매장이 계획대로 준공될 수 있도록 신경 써주기를 바라며, 무엇보다 안전사고 없이 마무리될 수 있도록 사고예방에 철저를 기해주기를 바란다"라고 밝혔다.

또한 파주시장은 15일 북파주농협 자재센터를 방문해 국제유가상승과 나프타 수급 불안정이 지역농업에 미치는 영향을 점검하고, 영농자재 수급 현황을 직접 확인했다. 이날 북파주농협 관계자와 만나 ▲바닥덮기(멀칭) 비닐, 못자리 부직포 등 시설 자재 확보 현황 ▲최근 가격 변동 추이 ▲향후 수급 전망 등을 종합적으로 점검했다.

파주시 관계자는 "국제 정세 불안으로 원자재 가격과 해상 운임이 상승하면서 농가 경영 부담이 커질 수 있다"라며 "영농철에 자재 수급 차질이 발생하지 않도록 농협과 긴밀히 협력하고 비상경제본부를 중심으로 농축산안정반을 가동해 농자재, 면세유, 농축산물 가격 동향을 상시 점검하고 있으며, 농업인이 안심하고 영농에 전념할 수 있도록 선제적이고 촘촘한 대응 체계를 유지하겠다"고 강조했다.

파주시, 중동 전쟁 대응 ‘민생경제 현장 점검’ 실시. 문산자유시장. 파주시 제공 원본보기 아이콘

경제안정: 현장 중심 행정으로 지역 상권 활력 회복

파주시는 최근 중동 전쟁에 따른 대외 불확실성 확대와 고물가 상황에 대응하기 위해 파주시 비상경제본부의 대책의 일환으로 지난 15일부터 이틀간 관내 주요 전통시장과 대형마트를 대상으로 '민생경제 현장 점검'을 실시했다.

이번 점검은 선거 국면에 접어들어 시장의 현장 활동이 제한되는 상황에서도, 시민의 삶과 직결된 민생 정책이 현장에서 흔들림 없이 추진될 수 있도록 지방행정의 연속성을 확보하기 위한 취지로 마련됐다.

점검에는 파주시 비상경제본부 부단장인 최병갑 파주시 부시장을 비롯해 경제안정대응반장인 민생경제국장과 민생경제과장 등 관계 공무원이 참여했다. 지난 15일 홈플러스 파주문산점과 문산자유시장을 방문한 데 이어, 16일에는 이마트 파주점과 금촌전통시장을 차례로 점검하며 관내 주요 상권 전반을 살폈다.

현장에서는 대형마트 점장 및 전통시장 상인회장들과 만남을 갖고 현장의 생생한 목소리를 청취했다. 특히 중동발 에너지 가격 상승과 물가 상승으로 어려움을 겪고 있는 상인들의 애로사항을 집중적으로 파악하고, 실질적인 지원 방안과 지역 상권 활성화 대책을 논의했다.

또한 점포 시찰을 통해 주요 생필품의 수급 현황과 가격 동향을 직접 확인하고, 시민들의 장바구니 부담을 덜기 위한 물가 안정 관리 체계도 함께 점검했다.

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최병갑 파주시 부시장은 "최근 대외 경제 여건 악화로 지역 상권의 어려움이 가중되고 있는 상황에서 현장의 목소리를 직접 듣고 신속히 대응하는 것이 무엇보다 중요하다"라며 "앞으로도 비상경제 대응 체계를 유지하면서 민생경제를 지속적으로 점검하고, 시민과 소상공인이 체감할 수 있는 실효성 있는 지원 대책을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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