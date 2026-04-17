유산·조의금 사회 환원 구조 구축

웅진프리드라이프는 초록우산과 손잡고 추모 기부 캠페인 업무협약을 통한 기부 장례 문화를 조성한다고 17일 밝혔다.

장례·추모 과정에서 유산 및 조의금을 사회에 환원할 수 있는 기부 구조를 만들겠다는 취지다.

이날 웅진프리드라이프 본사 대회의실에서 열린 협약식에는 문호상 웅진프리드라이프 대표, 황영기 초록우산 회장 등 양측 주요 관계자가 참석했다. 양사는 장례 과정에 기부 문화를 확산하자는 데 뜻을 모으고, 고객 또는 유족이 기부 의사를 밝히면 웅진프리드라이프가 초록우산과 연계해 상담부터 기부 절차까지 함께 지원하기로 했다. 기부금은 고인이 생전에 관심을 가졌던 분야에 연결될 수 있다.

웅진프리드라이프는 초록우산과 손잡고 추모 기부 캠페인 업무협약을 통한 기부 장례 문화를 조성한다. 웅진프리드라이프 AD 원본보기 아이콘

웅진프리드라이프는 전국 16개 프리미엄 장례식장 '쉴낙원'과 홈페이지, 홍보물 등을 통해 장례 기부 캠페인을 안내할 예정이다. 초록우산은 전문 상담과 기부 절차 운영, 기부자 예우를 담당한다.

AD

문 대표는 "이번 협약은 삶의 마지막 순간이 나눔과 연결되는 새로운 추모 문화를 만드는 것"이라며 "기부를 통해 고인의 뜻을 사회에 전하려는 유족들에게 의미 있는 선택지를 드릴 수 있을 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>