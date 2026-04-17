개교 50주년 맞아 만찬 행사 개최

김승연 한화그룹 회장이 북일학원 개교 50주년을 맞아 퇴직 교사들을 초청해 감사의 뜻을 전했다.

김승연 한화그룹 회장이 16일 북일학원 퇴직교사 초청만찬에 참석한 선생님들과 인사를 하고 있다. 한화그룹 AD 원본보기 아이콘

17일 한화그룹에 따르면 김 회장은 전날 오후 서울 중구 플라자호텔에서 북일학원 퇴직 교사 37명을 초청해 만찬 행사를 개최했다.

이날 행사에는 2007년 정년 퇴직한 엄동일 전 교장과 올해 교단을 떠난 신진수 교사, 김옥선 북일고 교장, 윤세윤 북일여고 교장 등 전·현직 교사 43명이 참석했다.

김 회장은 만찬에 앞서 "북일고 개교 50주년을 맞아 북일의 초석을 다져 주신 선생님들을 모시고 감사의 마음을 전할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "선생님들께서 보여주신 미래 비전과 가르침은 북일 인재들의 나침반이 될 것"이라고 말했다. 이어 "오늘 이 자리가 선생님들께 기쁨과 위안이 되기를 바란다"며 "깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

엄동일 전 북일여고 교장은 "한화의 사훈인 '신용과 의리'가 퇴직 후 삶의 버팀목이 되고 있다"며 "퇴직 이후에도 소속감을 이어갈 수 있도록 한 '삼락회' 지원에 감사하다"고 말했다. 이어 "글로벌 한화 소식을 접할 때마다 북일 교사였다는 사실이 자랑스럽다"고 덧붙였다.

이날 행사에서는 퇴직 교사들이 김 회장에게 붓글씨 액자와 호두과자를 선물했다. 북일고 퇴직 교사 김평호 씨는 '가상(嘉祥, 늘 경사스러운 일이 일어나기를 바람)'이라는 글귀를 담은 서예 작품을 직접 전달했다.

북일재단 관계자는 "이번 행사는 '교육은 국가 백년대계의 초석'이라는 고 김종희 회장의 '인재보국' 정신을 계승하고 실천한 것"이라며 "북일학원을 설립한 선대의 뜻과 함께 국가 인재 양성 의지가 반영된 자리"라고 설명했다.

만찬 이후 김 회장은 참석한 교사들과 일일이 인사를 나누며 배웅했다. 앞서 김 회장은 지난 4일 열린 북일고 개교 50주년 기념행사에도 참석해 재학생과 교직원을 격려한 바 있다.

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1976년 3월6일 설립된 북일학원은 현재 북일고와 북일여고를 포함해 60학급, 재학생 1697명과 교직원 201명 규모로 운영되고 있다. 지난 50년간 약 2만4000명의 졸업생을 배출했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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