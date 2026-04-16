24~26일 진주실내체육관 개최… 국제 무대 기대감 고조

정상급 선수 총출동… 문화축제형 국제대회로 확대 운영

진주시는 오는 24일부터 26일까지 진주실내체육관에서 열리는 '2026 아시아 이(e)스포츠 대회' 참가국별 국가대표 선수단이 최종 확정되면서 국제대회에 대한 기대감이 높아지고 있다고 밝혔다.

이번 대회에는 한국을 비롯해 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 아시아 7개국이 참가한다. 각 국가는 자국 선발 기준에 따라 국가대표 선수단 구성을 마쳤다.

대회 종목은 ▲배틀그라운드 모바일 ▲스트리트 파이터 6 ▲철권 8 ▲킹오브파이터즈 XV ▲이풋볼 ▲이터널 리턴 등 6개 정식 종목과 K-POP 댄스 인공지능(AI) 플랫폼 시범종목 "스테핀" 을 포함해 총 7개 종목으로 진행된다.

[사진 제공=진주시} 대한민국 국가대표 선수단 명단 AD 원본보기 아이콘

특히 이번 대회는 오는 9월 열릴 예정인 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 열리는 국제 규모의 이스포츠 대회로, 아시아 각국 대표 선수들이 한자리에 모여 경쟁력을 점검하는 전초전 무대가 될 전망이다.

한국 대표 선수단도 화려하다. 배틀그라운드 모바일 종목에는 박상철(FAVIAN), 송수안(NolBu), 전현빈(HYUNBIN), 김준하(XZY), 김동현(TIZ1) 등 5명이 출전한다.

스트리트 파이터 6종목에는 항저우 아시안게임 국가대표 연제길(DakCorgi), 철권 8종목에는 세계적인 선수 배재민(무릎), 킹오브파이터즈 XV 종목에는 이광노(MadkoF)가 참가한다.

이터널 리턴 종목은 팀 단위 선발전을 통해 양주 웨일즈팀과 대구 가디언즈팀이 출전하며, 이풋볼 PC와 모바일 종목에도 국내 정상급 선수들이 참가해 수준 높은 경기가 기대된다.

대회 일정은 24일 오전 10시부터 스트리트 파이터 6, 철권 8, 킹오브파이터즈 XV, 이풋볼 종목 경기로 시작된다.

25일 오전 11시 개막식 이후에는 이터널 리턴과 배틀그라운드 모바일 1일 차 경기가 이어진다. 마지막 날인 26일에는 두 종목의 결선 경기가 진행된다. 시범종목 스테핀은 행사 기간 경기장 내 전용 공간에서 상시 운영된다.

진주시는 이번 대회를 단순한 경기 행사를 넘어 이스포츠와 지역 문화가 결합한 문화 페스티벌로 확대 운영할 계획이다. 대회 기간 경기장 일원에서는 ▲실크 등 전시 ▲게임 유등 및 포토존 ▲코스프레 퍼레이드 ▲마당극 공연 ▲진주 청춘 프린지 등 다채로운 부대행사가 펼쳐진다.

또한 교통·숙박·안전·관광 등 분야별 준비와 함께 국내외 관람객 유치를 위한 온·오프라인 홍보, 지역 관광자원 연계 프로그램도 적극적으로 추진하고 있다.

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진주시 관계자는 "아시아 각국 정상급 선수들이 참가하는 만큼 성공적인 대회 운영을 통해 진주가 이스포츠와 문화관광이 어우러진 국제도시로 한 단계 더 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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