유가보조금 확대·버스 증차·전기차 조기 보급 추진

운수업계 부담 완화와 시민 교통비 절감 동시 추진

진주시가 중동 사태 장기화에 따른 고유가 위기에 대응하기 위해 화물운송과 교통 분야를 중심으로 한 종합대책을 추진한다.

시는 16일 시청 브리핑룸에서 박일동 부시장이 직접 정책 브리핑을 열고 ▲유가보조금 확대 ▲대중교통 활성화 ▲전기자동차 조기 보급 등 고유가 시대 대응 방안을 발표했다.

그동안 진주시는 자원 안보 위기에 대응하기 위해 ▲중소기업 육성기금 융자 100억 원 긴급 편성 ▲야간 경관조명 운영 축소 ▲공공기관 승용차 2부제 및 민간 승용차 5부제 실시 등 에너지 절감 정책을 추진해 왔다.

[사진 제공=진주시] 16일 시청 브리핑룸에서 박일동 부시장이 고유가 극복 ‘화물운송·교통분야’ 대책 추진 기자 회견을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

그러나 최근 국제 정세 불안으로 유가 상승세가 이어지면서, 직접적인 타격을 받는 화물운송업계와 시민 교통 부담을 덜기 위한 추가 지원책을 마련했다.

먼저 화물운수업계 지원을 위해 유가보조금을 확대한다. 정부의 유류비 완화 정책에 발맞춰 유가 연동 보조금 지급 종료 시기를 기존 2월에서 4월로 연장하고, 지원 비율도 경유 리터당 1700원 초과분의 50%에서 70%로 상향한다.

또한 유류세 인하율은 10%에서 25%로 확대하고, 적용 종료 시기도 4월에서 5월로 연장할 예정이다. 이에 따라 시는 당초 160억원 규모였던 유가보조금 예산에 최대 40억원을 추가 확보해 운수업계 정상 운영을 적극적으로 지원할 방침이다.

대중교통 활성화 대책도 함께 추진된다. 진주시는 유가 급등으로 늘어나는 대중교통 수요에 대응하기 위해 5월부터 평일 통학 시간대 초전동과 충무공동을 순환하는 시내버스 3대를 증차한다.

또한 30번과 30-1번 노선을 신설해 학생과 직장인의 출퇴근·통학 수요를 분산하고 교통 편의를 높일 계획이다.

아울러 정부 정책에 따라 K-패스 교통카드 환급 혜택도 확대된다. 출퇴근 시차 시간대 이용분에 대해서는 한시적으로 환급률을 30%까지 높이고, '모두의 카드' 기준 금액도 기존보다 50% 인하해 시민들의 교통비 부담을 줄일 예정이다.

전기자동차 보급도 앞당긴다. 시는 올해 3월까지 전기 승용차 500대, 화물차 100대에 대한 보조금 지원을 조기 완료했으며, 하반기로 예정됐던 승용 150대와 화물 100대 물량도 5월로 앞당겨 공급할 계획이다.

이와 함께 국비 20억원 추가 지원을 요청하는 등 친환경 교통체계 전환에도 속도를 낼 방침이다.

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박일동 진주시 부시장은 "고유가 시대를 시민과 함께 극복하기 위해 화물운송·교통 분야 대책을 마련했다"며 "향후 추진 예정인 경남도민 생활지원금과 고유가 피해 지원금도 신속히 지급될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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