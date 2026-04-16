영천시 완산동과 화산면이 복지 사각지대 해소를 위한 인적 안전망 구축과 지역 지도자 간의 결속을 다지는 행사를 각각 개최하며 지역 공동체 발전에 박차를 가하고 있다.

완산동 행정복지센터는 지난 16일 지역 내 복지 위기 가구를 선제적으로 발굴하기 위한 명예사회복지공무원 신규 위촉식 및 역량 강화 교육을 진행했다.

이번 위촉식에서는 현장에서 어르신들을 직접 살피는 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 9명이 신규 명예사회복지공무원으로 임명됐다.

이들은 무보수 명예직으로서 주변의 어려운 이웃을 조기에 발견하고 행정과 연결하는 중추적인 역할을 수행하게 된다.

위촉식 직후 이어진 교육에서는 복지 사각지대 발굴 사례와 위기 가구 상담 기법, 신고 및 연계 절차 등에 대한 실무 교육이 이뤄졌다.

한무현 완산동장은 이웃을 돌보는 소중한 임무를 맡아준 위원들에게 감사를 표하며, 민관이 협력해 복지 그물망을 더욱 촘촘히 구축하겠다는 의지를 밝혔다.

현재 완산동은 통장과 지역사회보장협의체 위원 등 40여 명의 주민이 명예사회복지공무원으로 활동하며 이웃 사랑을 실천하고 있다.

같은 날 화산면에서는 지역 기관단체 간의 소통과 화합을 도모하기 위한 목요회 주관 윷놀이 행사가 열렸다.

이번 행사는 관내 주요 기관단체장들이 한자리에 모여 전통 놀이인 윷놀이를 즐기며 상호 유대감을 강화하고 협력적인 지역 분위기를 조성하고자 마련됐다.

참가자들은 승패를 떠나 서로를 격려하며 화기애애한 분위기 속에서 소통의 시간을 가졌으며, 행사 이후 진행된 간담회에서도 지역 현안에 대한 자유로운 교류를 이어갔다.

김선미 화산면장은 이번 행사가 지역 단체장 간의 신뢰를 공고히 하는 계기가 됐다고 평가하며, 앞으로도 지역사회 화합과 발전을 위한 다양한 활동을 지속하겠다고 전했다.

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화산면 목요회는 정기적인 모임을 통해 지역 공동체의 활력을 불어넣는 역할을 지속할 예정이다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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