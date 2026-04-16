인천경제자유구역청은 유망 중소·벤처기업을 육성하기 위해 500억원 규모로 '인천스타트업파크펀드 2호'를 조성했다고 16일 밝혔다.

해당 펀드는 인천경제청이 인천테크노파크를 통해 출자하고 민간 벤처캐피탈(VC)이 업무집행조합원(GP)으로 운용하는 공공·민간 협력형 모델이다. 당초 목표액인 300억원보다 약 200억원을 초과해 민간 자금을 유치했다

펀드는 캡스톤파트너스가 운용하는 '캡스톤 2026 AI 혁신 투자조합'을 통해 투자될 예정이며 인공지능(AI)을 중심으로 모빌리티·로보틱스 등 인접 기술 산업까지 투자 범위를 확대할 계획이다.

투자 대상은 인천경제자유구역 내 본사, 연구소, 공장을 보유한 기업 가운데 바이오 헬스케어·스마트제조·항공복합물류·지식관광서비스 등 인천경제청 4대 전략산업 분야의 업력 7년 이하 기업이다. 다만 신산업분야는 10년 이하까지 포함된다.

인천스타트업파크. 인천경제청 제공 AD 원본보기 아이콘

인천경제청은 펀드 조성 금액 중 75억원 이상은 인천경제자유구역 내 유망 기업에 의무적으로 투자하도록 설정했다. 앞서 지난해 595억원 규모로 조성된 '인천스타트업파크펀드 1호'는 현재까지 인천경제자유구역 내 4개 기업에 총 60억원을 투자했다.

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윤백진 인천경제청장 직무대행(차장)은 "기업 발굴부터 투자와 성장 지원까지 원스톱으로 이뤄지는 유기적인 투자 생태계를 조성하겠다"며 "특히 AI와 4대 전략산업 분야의 유망 기업을 집중 육성해 지역 경제의 미래 성장 기반을 강화하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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