부동산원, 4월2주차 주간 아파트가격동향

용산구, 3주만에 다시 하락 전환

서울 아파트값이 양극화 흐름을 이어가고 있다. 강남권에서는 한 달 넘게 하락 추세를 지속하는 가운데 외곽지역을 중심으로 상승세가 꾸준하다. 상승 전환했던 용산구는 다시 하락세로 돌아섰다.

한국부동산원이 16일 발표한 4월 2주(13일)차 기준 주간 아파트 가격동향을 보면, 서울 아파트 매매가격지수는 한 주 전보다 0.10% 올랐다. 지난주와 상승 폭이 같다. 당장 다음 달부터 다주택자 양도소득세 중과 조치를 시행하기로 한 가운데 대출만기 불허 등 각종 정책으로 관망세가 이어지는 모양새다.

구별로는 차이를 보였다. 강남구가 0.06% 떨어진 것을 비롯해 서초구(-0.06%)·송파구(-0.01%)도 일제히 떨어지면서 8주 연속 마이너스를 기록했다. 강남3구와 함께 과거부터 조정대상지역으로 지정된 용산구도 0.04% 떨어졌다. 용산구는 최근 2주간 상승·보합세를 보이다 3주 만에 다시 하락 전환했다.

서울 강남구 한 아파트 단지. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

나머지 지역에선 오름세를 이어가고 있는 것으로 집계됐다. 강북구가 0.27%, 강서구가 0.24%, 서대문구와 동대문구가 0.20% 올라 상대적으로 오름폭이 컸다. 한 주 전 상승률과 비교하면 강북구와 광진구, 도봉구, 동작구에선 상승 폭이 다소 커졌다.

중구나 노원구에서는 반대로 상승 폭이 작아지는 경향을 보였다. 아파트값이 오른 구 21곳 가운데 오름폭이 확대된 지역이 9곳, 줄어든 곳이 12곳 정도로 나뉜다. 부동산원은 "일부 지역에서 가격이 조정된 매물이 나오면서 하락 거래가 발생했으나 선호도 높은 단지 중심으로 상승 계약 체결되면서 서울 전체는 상승했다"고 설명했다.

서울 아파트 전셋값은 한 주 전보다 0.17% 올랐다. 전셋값 상승 폭은 지난달 9일 0.12%에서 0.13%→0.15%→0.15%→0.16% 식으로 상승 폭이 조금씩 커지는 추이다. 올해 들어 지금껏 누적 상승률은 1.95%로 지난해 같은 기간(0.36%)에 견줘 가파르게 올랐다.

구별로는 광진구(0.31%)와 성북구·노원구(이상 0.30%), 송파구(0.28%), 강북구(0.26%) 등이 상대적으로 상승률이 높았다. 전세 매물 부족이 좀처럼 해소되지 않으면서 역세권 등 정주여건이 나은 지역을 중심으로 임차수요가 꾸준해 상승거래가 빈번한 것으로 부동산원은 분석했다.

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한편 전국 기준 아파트 매매가격 상승률은 0.03%로 한 주 전(0.04%)에 견줘 소폭 떨어졌다. 전국 기준 전셋값은 0.09% 상승해 지난주와 변동 폭이 같았다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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