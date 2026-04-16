중동 리스크 대응 간담회



AI공정·근로환경개선 건의

부산상공회의소 양재생 회장이 지역 대표 주류기업 현장을 찾아 경영 애로를 청취했다.

양 회장은 16일 오전 대선주조 기장공장을 방문해 생산 현장을 둘러보고 현장 간담회를 진행했다. 이번 방문은 중동 사태 장기화로 글로벌 공급망 불안과 원자재 수급 차질 우려가 커지는 상황에서 지역 기업의 어려움을 점검하고 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 간담회에는 부산시 기업정책협력관과 기업 옴부즈맨도 함께 참석했다.

대선주조 측은 제조현장의 디지털 전환과 생산성 향상을 위한 AI 기반 공정 최적화 지원, 근로환경 개선 지원 등 기업 경쟁력 강화를 위한 다양한 건의사항을 전달했다. 또한 지역 대표 제품의 시장 경쟁력 유지를 위한 제도적·정책적 지원 필요성도 강조했다.

조우현 사장은 "소비 위축과 경영 불확실성이 이어지면서 지역 주류업계의 부담이 커지고 있다"며 "지역제품 소비 촉진과 안정적인 판로 확보를 위한 지원이 강화되길 기대한다"고 말했다.

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이에 양재생 회장은 "중동 리스크 등 대외 변수로 소비 심리가 위축되면서 기업들이 체감하는 어려움이 커지고 있다"며 "지역제품 판로 확대는 지역경제 활력과 직결되는 만큼 관계기관과 협력해 실질적인 지원 방안을 마련하겠다"고 말했다.

부산상공회의소는 중동 사태로 피해가 예상되는 기업들의 애로를 청취하기 위해 직원 2인 1조로 구성된 현장 방문반을 운영하고 있으며, 수렴된 의견은 정책 건의에 적극 반영할 계획이다.

양재생 회장 등 부산상의 관계자들이, 대선주조 현장을 점검하고 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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