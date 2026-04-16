경선 승리 후 "이제는 통합" 강조
원팀 구축 속 본선 경쟁력 시험대

더불어민주당 영광군수 후보 경선에서 장세일 후보가 최종 승리하며 당내 '대세론'을 굳혔다. 경선 과정에서 확인된 조직력과 확장성을 바탕으로 본선에서도 우위를 점할 수 있을지 주목된다.


장 후보는 16일 경선 승리 확정 후 "이번 (승리) 결과는 군민의 선택이자 더 나은 영광을 만들라는 명령이라고 생각한다"며 "본선에서 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다.

장 후보는 "경선은 끝났고 이제는 경쟁이 아닌 통합의 시간이다"라며 함께 경쟁한 김혜영·양재휘·장기소 후보와 지지자들을 향해 "원팀으로 힘을 모으겠다"고 했다.

더불어민주당 영광군수 후보 경선에서 장세일 후보가 최종 승리했다. [사진제공=장세일 후보측]

더불어민주당 영광군수 후보 경선에서 장세일 후보가 최종 승리했다. [사진제공=장세일 후보측]

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이번 경선은 초반부터 장 후보가 앞서는 흐름 속에 진행됐으나, 막판까지 경쟁 후보들의 추격이 이어지며 긴장감이 유지됐다. 하지만 지역 정가에서는 장 후보가 조직 결집과 외연 확장 모두에서 경쟁력을 입증했다는 평가가 나온다.


장 후보는 경선 과정에서 불거진 비방과 갈등에 대해서도 "여러 우여곡절이 있었지만, 원칙을 지켜왔다"며 "흔들림 없이 군민만 보고 나아가겠다"고 말했다.

그러면서 "그동안 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어왔다"며 "이제는 가능성을 넘어 성과를 완성할 단계"라고 강조했다.

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특히 "에너지 기본소득 도시 영광을 실현해 지속 가능한 지역경제 구조를 만들겠다"고 덧붙였다.


호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
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