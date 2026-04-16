김 회장, "사건 직후 3억원 합의" 주장

회식 뒤 술에 취한 여직원을 모텔로 데려가 성폭행을 시도한 혐의로 재판에 넘겨진 김용만 김가네 회장에게 검찰이 징역형을 구형했다.

서울북부지검 전경. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울북부지검은 16일 서울북부지법 형사14부(부장판사 오병희) 심리로 열린 공판에서 준강간미수 혐의로 기소된 김 회장에게 징역 3년과 성폭력 치료프로그램 이수, 신상정보 공개·고지, 취업제한 5년을 선고해달라고 요청했다.

검찰에 따르면 김 회장은 2023년 9월23일 회식 자리에서 술에 취해 항거 불능 상태에 있던 여직원을 근처 모텔로 데려가 성폭행을 시도했으나 미수에 그친 혐의로 기소됐다.

이날 김 회장 측 변호인은 "피고인은 공소사실을 모두 인정하고 진심으로 반성하고 있다"며 "사건 발생 직후 피해자에게 3억원을 지급해 합의가 이뤄졌고 피해 회복이 상당 부분 이뤄졌다"고 주장했다. 그러면서 "피고인은 만 67세 고령으로 건강 상태가 좋지 못하고 재범 우려도 없다"며 "법이 허용하는 최대한의 선처를 베풀어달라"고 말했다.

김 회장은 최후 진술에서 "저지른 잘못을 깊이 후회하며 반성하고 있다"라며 "구속될 경우 (김가네) 가맹점과 협력업체들 그 직원들 생계가 송두리째 흔들리는 돌이킬 수 없는 피해를 주게 된다"고 읍소했다. 이어 "남은 인생은 서민을 위한 음식을 만들어 사회에 봉사하는 등 회사 운영에 매진하겠다"고 덧붙였다.

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김 회장에 대한 1심 선고는 다음 달 21일 오전 10시에 이뤄질 예정이다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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