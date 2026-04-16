"달콤 음료 먹으며 건강까지 챙기는 메뉴"

롯데GRS 커피 프랜차이즈 브랜드 엔제리너스가 당을 줄인 저당 라인업 '엔제린밸런스' 신메뉴 7종을 16일 선보인다.

롯데GRS 커피 프랜차이즈 브랜드 엔제리너스가 당을 줄인 저당 라인업 '엔제린밸런스' 신메뉴 7종을 16일 선보인다. 롯데GRS 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 ▲저당 카라멜마끼아또 ▲저당 카페모카 ▲저당 돌체라떼 ▲저당 초코 ▲저당 말차라떼 ▲저당 말차슈패너 ▲저당 말차롤 7종이다.

당 함량은 S사이즈 아이스 기준 저당 카페모카 11g, 저당 카라멜마끼아또 9g, 저당 돌체라떼 9g이다. 저당 아이스초코는 R사이즈 아이스 기준 13g, 저당 말차라떼 10g, 저당 말차크림라떼 13g이며, 저당 말차롤은 3g이다.

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롯데GRS 관계자는 "이번 신제품은 소비자들이 부담 없이 달콤한 음료를 즐기면서 건강까지 챙길 수 있는 것이 특징"이라며 "언제 어디서나 건강한 즐거움을 경험할 수 있도록 다양한 선택지를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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