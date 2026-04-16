래미안 일루체라 vs 더 반포 오티에르…수주전 가열

삼성물산이 16일 서울 서초구 잠원동 신반포 19·25차 통합 재건축 단지명으로 '래미안 일루체라'를 제안하며 '더 반포 오티에르'를 내세운 포스코이앤씨와 본격적인 시공권 확보 경쟁에 돌입했다.

삼성물산 ‘래미안 일루체라’ 조감도. 삼성물산 AD 원본보기 아이콘

삼성물산은 미국 설계사 SMDP와 협업해 반포 최고 높이인 180m 랜드마크 설계를 제시했다. 조합원 446명 전원에게 한강 조망권을 보장하는 '스위블(Swivel) 평면'도 적용할 방침이다. 스위블 평면을 적용하면 입주자의 생활 방식에 따라 남향으로 햇빛을 길게 받을지, 한강을 바라볼지 선택해 거실과 주방 위치를 바꿀 수 있다.

삼성물산은 인근 '래미안 원베일리', '래미안 리오센트' 등 여러 단지를 통합 재건축 사업을 완수한 이력이 있다. 이러한 노하우를 바탕으로 각 단지의 조건을 세밀하게 분석해 용적률과 분양 면적을 고르게 배분하고, 분쟁 없이 빠른 속도로 사업을 추진하겠다는 방침이다.

삼성물산은 "잠원지구 핵심 입지인 신반포 19·25차를 한강변 새 랜드마크로 조성하고, 반포 일대에 또 하나의 상징적 래미안 타운을 만들겠다"고 했다.

포스코이앤씨 '더 반포 오티에르' 조감도. 포스코이앤씨 원본보기 아이콘

포스코이앤씨는 네덜란드 설계사 유엔스튜디오와 협업해 단지 배치부터 가구 내부 구조까지 한강 조망을 극대화한 설계를 내놨다. 후분양 방식을 제안했으며, 가구당 2억원씩 총 892억원의 금융 지원금을 조기에 지급해 사실상 조합원 분담금이 발생하지 않는 사업 구조를 짰다.

포스코이앤씨는 "기존에는 기본 이주비 외 추가 자금이 필요할 경우 상대적으로 높은 금리가 적용되는 추가 이주비 부담이 있었다"며 "이번 제안은 금융 지원금을 통해 조합원의 금융 비용 부담을 덜 수 있도록 한 것"이라고 했다.

신반포 19·25차 재건축은 잠원동 일대 신반포 19·25차와 한신진일, 잠원CJ를 하나의 단지로 묶어 추진하는 통합 재건축 사업이다. 사업이 완료되면 지하 4층~지상 49층, 7개 동, 614가구 규모의 단지로 탈바꿈한다. 조합이 제시한 공사비는 약 4434억원이다. 삼성물산과 포스코이앤씨는 지난 10일 마감된 시공사 선정 입찰에 응찰했다.

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조합은 다음 달 30일 총회를 열어 시공사를 선정할 계획이다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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