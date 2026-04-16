AI 기반 블루푸드 융합 인재양성… 5년간 40억원 지원

국립부경대학교 이상길 교수(식품영양학전공) 연구팀이 해양수산부의 '해양수산 융합형 전문인력양성사업' 내 '수산식품 자동화·혁신연구센터' 과제에 최종 선정됐다.

이 사업은 해양수산 분야의 융복합 인재 양성과 산업 혁신을 목표로 추진되는 국가연구개발사업으로, 연구팀은 2026년부터 2030년까지 약 5년간 최대 40억원의 지원을 받아 AI 기반 수산식품 가공 기술 고도화와 전문 인력 양성을 추진한다.

이번 연구는 수산식품 가공 전 과정에 인공지능(AI), 로보틱스, 빅데이터, 3D 프린팅 기술을 접목한 지능형 자동화 시스템 개발과 현장형 인재 양성체계 구축에 초점을 맞춘다. 이를 통해 국립부경대는 블루푸드 생산·가공부터 맞춤형 식품 개발, 수산 부산물 자원화까지 전주기 연구를 수행하고, 45명 이상의 석·박사급 인재를 양성할 계획이다. 또 산학협력 기반 교육 프로그램과 현장 중심 프로젝트를 운영해 산업 수요에 대응하는 실무형 융복합 인재를 배출한다.

이번 연구에는 이상길 교수를 중심으로 남원일(전자공학), 하지환(빅데이터융합), 최우영(제어계측공학), 박종용(조선해양시스템공학), 곽호정(식품공학), 최윤희(양식응용생명과학) 교수 등 다양한 분야 연구진이 참여해 AI 기반 수산식품 가공 로보틱스 제어, 맞춤형 식품 설계, 고부가가치 소재 개발 등 초융복합 연구를 수행한다.

이와 함께 동국대, 부산대, 경북대, 동의대, 전주대와 협력해 공동 교육과 연구를 수행하고, 전국 단위 블루푸드 연구 네트워크를 구축할 예정이다.

주요 과제는 △비정형 수산물 가공을 위한 AI 기반 로보틱스 제어 시스템 개발 △개인맞춤형 수산식품·유연 생산 기술 개발 △수산 부산물 활용 고부가가치 소재 개발 △산학협력 교육 프로그램 개발·제조 등이다. 특히 지역 산업체와의 협력을 통해 연구 성과의 사업화와 산업 경쟁력 제고에도 기여할 것으로 기대된다.

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이상길 교수는 "이번 사업은 수산식품과 첨단 공학기술을 융합한 새로운 연구·교육 모델을 구축하는 데 의미가 있다"며 "지속가능한 블루푸드 산업을 이끌 융복합 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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