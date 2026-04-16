경기도가 자립준비청년과 보호종료 예정아동의 안정적인 자립을 지원하기 위해 '포켓북'을 제작해 17일 온·오프라인으로 배포한다.

이번 포켓북은 자립준비청년과 보호종료 예정아동의 주거·일자리·금융·교육 등 자립 과정 전반에 걸친 197개 지원사업을 분야별로 정리하고 정책별 지원 대상, 신청 방법, 문의처 등을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다.

포켓북에 수록된 주요 내용을 보면 ▲개인별 맞춤형 사례관리 ▲자립지원정착금 및 자립수당 ▲자립준비청년 주거 지원사업 ▲취업역량강화 지원 ▲멘토-멘티 함께서기 ▲찾아가는 마음건강 상담지원 ▲경기도 대학생 학자금 대출이자 지원 등이다.

경기도가 자립준비청년과 보호종료 예정아동을 위해 제작한 포켓북 표지 AD 원본보기 아이콘

경기도는 17일부터 포켓북 1500부를 도내 자립준비청년과 아동양육시설, 공동생활가정, 가정위탁지원센터 등 유관기관에 배포하고, 경기도 누리집(gg.go.kr)과 경기도자립지원전담기관 누리집(www.ggjarip.or.kr)에도 게시한다.

오명숙 경기도 아동돌봄과장은 "자립을 준비하는 청년들이 필요한 정보를 적시에 활용하는 것이 중요하다"며 "이번 포켓북이 정책과 청년을 연결하는 실질적인 안내서 역할을 하길 기대한다"고 말했다.

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경기도는 홀로서기에 나선 자립준비청년을 위해 경기도자립지원전담기관에 58명의 전담인력을 배치, 개인별 맞춤형 사례관리와 다양한 도 자체자립지원 사업을 추진하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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