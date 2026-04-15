박홍근 기획예산처 장관이 26일 국회에서 열린 '2026년 추가경정예산안 당정 협의'에서 발언하고 있다. 2026.3.26 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

정부가 고강도 지출 구조조정을 예고한 가운데 박홍근 기획예산처 장관은 15일 지출 구조조정으로 50조원을 마련하겠다고 밝혔다.

박 장관은 이날 MBN 뉴스와이드에 출연해 "(내년 예산안에서) 재량 지출은 15%, 의무 지출도 10%를 줄이는 목표"라며 "이것만 합산해도 50조원가량의 재원을 마련해서 더 국가에 필요한 일에 우선으로 쓰겠다"고 밝혔다.

그는 "내년도 예산이 이재명 정부 들어서 온전히 전 과정을 주관하는 예산이 된다"며 성장 패러다임의 대전환, 인공지능(AI)·에너지 전환, 지방 주도 성장, 양극화 해소 등 국정 목표의 실현을 강조했다.

중동 사태가 장기화할 경우 2차 추경에 나설 수 있느냐는 질문에는 "지금 중요한 것은 이미 처리된 이 추경이 신속하게 집행돼서 그 효과를 최대한 높이는 것"이라고 했다.

다만 박 장관은 "그러나 중동 상황이 얼마나 더 악화할지, 얼마나 더 장기화할지는 누구도 예측할 수 없다"며 "예측 가능하지 않은 것에 벌써 예단하는 것은 이르다"고 덧붙였다.

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박 장관은 고유가 피해지원금 대상 여부는 내달께 확인할 수 있다고 설명했다. 그는 "물가가 전반적으로 올라갈 것이라고 보는 추세기 때문에 유가뿐만 아니라 물가에 관해서도 부담을 완화하는 데 쓰라는 뜻이 있다"고 말했다.

세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



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