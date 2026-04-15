이원호 남양주시장 예비후보

“약속 파기 끝내고 실행으로 증명할 것”

9호선 적기 개통·수석대교 6차선 직결 등

교통 혁신 5대 과제 제시

더불어민주당 이원호 남양주시장 예비후보가 15일 국회에서 기자회견을 열고 '남양주 5대 교통 신속·중점추진 실행 계획'을 발표했다.

이원호 남양주시장 예비후보가 15일 국회에서 기자회견을 열고 있다. 이원호 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

이 예비후보는 현 주광덕 남양주시장의 교통 행정을 무책임한 행정과 반복된 약속 파기로 규정했다. 이 예비후보는 "왕숙 신도시는 '선교통 후입주'를 약속했지만 현실은 9호선 지연과 수석대교 미해결로 점철됐다"고 비판했다. 이어 "남양주 교통 문제는 예산이나 계획의 부재가 아니라 실행력 부재가 원인"이라고 지적했다.

이날 이 예비후보가 발표한 5대 교통 실행 계획은 ▲지하철 9호선 적기 개통 ▲수석대교 6차선 직결 ▲6호선 신내~덕소 연장 ▲8호선 별내~청학 연장 ▲덕소역 지하화 및 지상부 복합개발 등이다.

특히 이 예비후보는 덕소역 지하화와 관련해 "철도로 나뉜 도시를 하나로 연결하고 지상부에는 상업·문화·휴식 공간을 조성해 남양주의 미래 랜드마크로 세우겠다"는 포부를 밝혔다.

이 예비후보는 구체적인 실행 방안도 함께 제시했다. 취임 즉시 '교통혁신 TF'를 구성해 100일 이내에 모든 사업의 실행 체계를 세울 방침이다. 또 1년 이내에 국가사업 반영 등 착수 기반을 마련하고 임기 내 착공이나 체감할 수 있는 변화를 이끌어내겠다고 약속했다.

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이 예비후보는 "시민들은 그동안 결과 없는 약속에 속아왔다"며 "말이 아닌 성과로, 계획이 아닌 변화로 남양주 교통 문제를 이번에 끝내겠다"고 강조했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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