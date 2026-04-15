포괄적 주식 교환 완료 후 상장 추진

네이버는 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무와 주식교환 이후 네이버파이낸셜의 기업공개(IPO)를 추진하기로 했다.

이해진 네이버 이사회 의장이 지난해 11월 27일 경기 성남시 네이버 1784에서 열린 네이버-네이버파이낸셜-두나무 3사 공동 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

네이버는 15일 포괄적 주식교환 정정 공시를 내고 두나무와 주식교환 완료 후 1년 이내 IPO 위원회를 구성하고, 완료일로부터 5년 내 상장을 추진할 계획이라고 밝혔다.

다만 5년 내 상장이 이뤄지지 않을 경우 최대 2년 범위에서 기간을 연장할 수 있다고 밝혔다.

네이버와 두나무 양측은 IPO 추진 여부와 추진 일정, 실행계획 등은 아직 확정되지 않았으며 향후 관련 사항이 정해지면 재공시하기로 했다.

아울러 네이버는 투자자간 계약을 통해 네이버파이낸셜의 의결권을 확보할 예정이며, 네이버파이낸셜은 현재와 같이 연결종속법인으로 유지될 예정이라고 설명했다.

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네이버 관계자는 "투자자 보호와 시장의 예측 가능성 제고 차원에서 이같이 공시했다"며 "다만 5년 내 상장과 2년 연장 등은 의무 사항은 아니다"라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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