전남·광주 '통합특별시 교육감' 출마를 선언한 김대중 예비후보가 자신을 향한 네거티브 공세에 단호하게 선을 긋고, 거물급 외부 전문가를 앞세운 '입시 드림팀' 카드를 꺼내 들었다.

사법기관의 '무혐의' 처분을 근거로 소모적인 정치 공방을 차단하고, 메가시티 출범에 걸맞은 '진학 로드맵'으로 선거판의 주도권을 쥐겠다는 포석이다.

15일 오후 2시, 전남도교육청 기자실에서 김대중 예비후보가 '전남·광주 통합특별시 교육감' 출마를 공식 선언하고 있다. 이준경 기자 AD 원본보기 아이콘

김 예비후보는 15일 오후 2시 전남도교육청 기자실에서 열린 출마 회견 직후 이어진 질의응답에서, 최근 전교조 출신 타 후보 진영 등을 통해 확산하고 있는 '사택(관사) 특혜 임대 의혹'에 대해 정면 돌파 의지를 밝혔다.

그는 "시대의 흐름에 비추어 볼 때 선출직 기관장이 으레 관사를 쓰는 것은 맞지 않다고 판단해 직접 사택을 구하려 했다"며 말문을 열었다. 이어 "돌아가신 어머니가 남긴 진돗개 등 반려견 두 마리를 함께 키워야 해 마땅한 전원주택을 찾지 못하던 중, 아내가 우연히 임대 현수막을 보고 정상적으로 계약해 2년간 임대료를 내고 살았던 것뿐"이라고 설명했다.

특히 특혜 의혹에 대해서는 "우리가 셋집을 구할 때 계약서가 전부지, 집주인 가족이 무슨 일을 하는지 이 잡듯 따져보고 들어가는 사람이 어디 있겠느냐"며 "기사를 보고서야 집주인 가족 중 한 명이 교육청 관련 사업을 한다는 것을 알았다"고 해명했다. 그러면서 "해당 건은 이미 경찰 조사 결과 '무혐의 종결' 통보를 받은 사안"이라고 일축했다.

이날 회견장에 동석한 한 지지자 역시 "사법기관의 철저한 조사를 거쳐 무혐의 처분이 났음에도 끊임없이 의혹을 제기하는 것은 대한민국의 법을 인정하지 않겠다는 억지"라며 흠집내기식 네거티브를 강하게 비판했다.

자신을 향한 정치적 공세를 털어낸 김 후보의 시선은 곧바로 핵심 정책인 '통합특별시 대학 입시 전략'으로 향했다. 그는 지방 소멸 위기 속에서 '진학 대안'이 곧 지역의 생존과 직결된다고 보고, 매머드급 전문가 집단을 꾸렸음을 시사했다.

김 예비후보는 이날 회견에서 "교육이 죽으면 지역도 죽는다"는 절박한 심정으로, 통합특별시를 서울에 버금가는 '대한민국 교육특별시'로 만들겠다는 청사진을 발표했다. 이준경 기자 원본보기 아이콘

김 후보는 "통합특별시가 출범하면 지금보다 훨씬 진전된 형태의 특례와 투자가 가능해진다"며 "현재 내부 TF를 꾸려 김용태 교장, 오경미 교육국장, 순천대 문승태 부총장 등 현장 경험이 풍부한 교육 전문가들과 집중적으로 비전을 논의하고 있다"고 밝혔다.

특히 이날 회견장에는 대학 입시 전형과 학생부 종합전형 설계에 참여한 전문가이자 국가교육위원에서 입시정책을 다루는 서울대학교 김경범 교수가 직접 동행해 눈길을 끌었다. 김 후보는 김 교수를 단상에서 직접 소개하며, 통합특별시의 진로·진학 시스템을 국가 최고 수준으로 끌어올리겠다는 강한 자신감을 내비쳤다.

한편, 초미의 관심사인 '통합교육청 청사 입지' 문제에 대해서는 신중하면서도 실용적인 행정가의 면모를 보였다. 김 후보는 "특별시청과 특별시의회의 입지가 결정되지도 않은 상태에서 도교육청이 먼저 청사 위치를 결정하는 것은 무리한 일"이라고 선을 그었다.

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이어 "현재 통합추진단에서 관련 논의를 진행 중이며, 선거 이후 비전위원회를 통해 각계 전문가와 시·도민의 의견을 충분히 수렴하겠다"며 "단순히 한곳에 모이는 물리적 공간을 넘어, 업무를 스마트화하고 슬림화하는 미래형 행정 시스템을 구축하는 방향으로 결정될 것"이라고 덧붙였다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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