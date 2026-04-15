손흥민(33)이 풀타임을 뛴 로스앤젤레스FC(LAFC)가 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강에 진출했다.

LAFC는 15일(한국시간) 멕시코 푸에블라의 콰우테모크 경기장에서 열린 크루스 아술(멕시코)과의 2026 CONCACAF 챔피언스컵 8강 2차전 원정 경기에서 1-1로 비겼다. LAFC는 지난 8일 홈에서 열린 1차전에서 손흥민의 선제골에 힘입어 3대0으로 이겼다. 1·2차전 합계 점수 4대1을 기록하며 4강 진출을 확정했다.

손흥민이 15일(한국시간) 멕시코 푸에블라의 콰우테모크 경기장에서 열린 크루스 아술(멕시코)과의 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 2차전 원정 경기에서 후반 1대1 동점을 만드는 페널티킥을 성공시킨 드니 부앙가와 하이파이브하고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

지난 주말 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 정규리그 경기를 쉬었던 손흥민은 선발출전해 팀 승리에 힘을 보탰다. 1차전에서 승리한 LAFC는 이날 수비 위주의 전술을 펼쳤고 손흥민은 슈팅을 하나도 기록하지 못했다. 손흥민은 올 시즌 MLS 6경기에서 7도움, 북중미 챔피언스컵 6경기에서 2골 4도움을 기록 중이다.

LAFC는 전반 18분 상대 가브리엘 페르난데스에게 페널티킥을 내줘 먼저 실점했으나 후반 드니 부앙가가 상대의 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 성공시키며 동점을 만들었다.

LAFC의 역대 이 대회 최고 성적은 2020년과 2023년에 기록한 두 차례 준우승이다.

손흥민에게 이날 경기는 2026 북중미 월드컵을 앞두고 멕시코의 고지대를 미리 경험할 기회이기도 했다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀이 북중미 월드컵 조별리그 1·2차전을 치를 멕시코 과달라하라 아크론 스타디움은 해발 1571ｍ의 고지대에 위치한다.

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이날 CONCACAF 챔피언스컵 4강 경기가 열린 콰우테모크 경기장은 아크론 스타디움보다 더 높은 해발 2160ｍ 높이에 자리해 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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