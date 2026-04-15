주인공 편집장 차량으로 등장

하이패션·럭셔리 상징성 강화

메르세데스-벤츠는 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'에 마이바흐 등 최상위 차량을 제공하고 전 세계 개봉에 맞춰 글로벌 캠페인 '디 아트 오브 어라이벌'을 진행한다고 15일 밝혔다.

메르세데스-마이바흐 S-클래스는 영화 속 주요 인물과 함께 등장, 절제된 우아함과 존재감을 통해 장면의 분위기를 완성한다. 런웨이 매거진 편집장 미란다 프리슬리 캐릭터와 등장하는 차량으로, 하이패션과 럭셔리 세계를 상징하는 요소로 활용된다. 영화 속 차량은 메르세데스-벤츠의 마누팍투어 아틀리에에서 정교하게 맞춤 제작된 '마누팍투어' 인테리어가 적용됐다.

또 메르세데스-벤츠 S-클래스, GLE, 순수 전기 G-클래스, V-클래스, 스프린터 등 다양한 모델이 함께 등장, 다양한 세그먼트에 걸친 라인업의 매력을 선보인다.

메르세데스-벤츠와 영화는 공동 프로모션 캠페인을 전개, 영화 장면을 활용한 영상 콘텐츠를 비롯해 인쇄 및 디지털 광고용 프리미엄 키 비주얼, 비하인드 영상과 스틸 컷, 소셜 미디어 콘텐츠, 인플루언서 협업 등 다양한 콘텐츠가 내달까지 순차적으로 공개될 예정이다. 영화를 테마로 하여 단 한 대만 특별 제작된 메르세데스-마이바흐 S-클래스도 공개된다.

메르세데스-벤츠는 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'에 마이바흐 등 최상위 차량을 제공하고 전 세계 개봉에 맞춰 글로벌 캠페인 '디 아트 오브 어라이벌'을 진행한다고 15일 밝혔다. 메르세데스-벤츠 코리아 원본보기 아이콘

메르세데스-벤츠 S-클래스는 2006년 개봉한 '악마는 프라다를 입는다'에서 하이패션 세계 속 권위와 위신을 상징하는 존재로 주요 장면에 등장한 바 있다.

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메르세데스-벤츠 코리아도 영화 개봉에 맞춰 다양한 프로모션 활동을 펼친다. 영화 홍보 내한 기간 주연 배우인 메릴 스트립에게 메르세데스-마이바흐 S-클래스를 의전 차량으로 제공한 바 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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