'더 퍼스트룩 서울'서 2026년형 신제품 공개

프리미엄부터 보급형까지 AI 탑재 계획 밝혀

빅스비·퍼플렉시티·코파일럿 연동해 탐색 강화

프리미엄 라인업 강화 및 '미니 LED' 신규 도입

"지금 보고 있는 드라마 촬영지가 어디야?"

"네, 방영 중인 장면의 촬영지는 제주도 서귀포시에 위치한 OO 카페입니다."

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 214,500 전일대비 8,000 등락률 +3.87% 거래량 12,965,830 전일가 206,500 2026.04.15 12:16 기준 관련기사 용석우 삼성전자 사장 "中 TV 공세, AI와 라인업 강화로 정면 돌파"(종합) 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 전쟁 협상 과정에서 찾는 비중확대 기회? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 전 종목 시세 보기 가 고도화된 인공지능(AI) 기능을 탑재한 TV 신제품을 선보이며 본격적인 AI TV 대중화 시대를 선언했다. 삼성전자는 15일 서울 서초동 삼성 강남에서 신제품 출시 행사 '더 퍼스트룩 서울 2026(The First Look Seoul 2026)'를 열고, 2026년형 TV 라인업과 스피커 신제품을 공개했다.

업계 최다 AI 플랫폼 탑재, "고객 일상 동반자로"

삼성전자 모델이 삼성 TV만의 통합 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'을 통해 영화를 감상하며 궁금한 정보를 검색하고 있다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

올해 신제품의 핵심은 삼성 TV만의 통합 AI 플랫폼인 '비전 AI 컴패니언(Vision AI Companion)'이다. TV 시청 중 음성 명령만으로 콘텐츠 관련 정보를 즉시 탐색할 수 있으며, 이를 위해 ▲빅스비 ▲퍼플렉시티 ▲마이크로소프트 코파일럿 등 업계 최다 수준의 AI 서비스 플랫폼을 탑재했다.

단순 정보 검색뿐 아니라 'AI 축구 모드 프로', 'AI 사운드 컨트롤 프로' 등 엔터테인먼트 경험을 극대화하는 기능도 대폭 강화됐다.

AI 축구 모드 프로는 AI가 경기 장면을 실시간 분석해 공의 미세한 움직임까지 정밀하게 표현하고 생생한 관중 함성소리와 해설 등을 지원하는 기능이다. AI 사운드 컨트롤 프로는 영상 속 대사와 배경음, 효과음 등을 실시간으로 분석해 자동으로 최적화하며 해설자의 음성, 관중 함성 등 각각의 사운드를 분리해 선택적으로 조절하거나 음소거해 준다. AI 업스케일링 프로는 저해상도 영상을 실시간으로 분석해 디테일과 입체감이 살아있는 고화질로 변환해 준다.

용석우 삼성전자 영상디스플레이사업부장(사장)은 이날 행사에서 "올해를 AI TV 대중화 시대의 원년으로 선언하고 한국 시장을 시작으로 글로벌 시장을 선도해 나갈 것"이라며 "이를 위해 올해 국내에 출시하는 삼성 TV 신제품의 99%에 AI 기능을 탑재할 계획"이라고 밝혔다. 그는 "삼성 TV는 강화된 AI 기능을 통해 고객의 일상 속에 늘 함께하는 동반자가 될 것"이라고 강조했다.

프리미엄부터 보급형까지 라인업 전면 개편

삼성전자의 마이크로 RGB TV 115형 제품. 삼성전자 원본보기 아이콘

삼성전자는 프리미엄 TV 시장 리더십을 공고히 하기 위해 '마이크로 RGB(적·녹·청)' 라인업을 대폭 강화했다. 마이크로 RGB TV는 100마이크로미터(㎛) 이하 크기의 RGB 발광다이오드(LED)를 백라이트로 사용하며 각 색상을 독립적으로 정밀 제어해 뛰어난 화질을 제공하는 초프리미엄 제품으로, 삼성전자는 지난해 8월 115형 모델, 올해 초 130형 신모델을 공개한 데 이어 65·75·85·100형까지 라인업을 확대했다. 특히 최상위 모델인 'RH95'에는 AI 프로세서 '마이크로 RGB AI 엔진 프로'가 탑재돼 각 장면을 실시간으로 분석하고 색상 톤을 분류해 생생한 화질을 제공한다.

올해 새롭게 추가된 '미니 LED' TV 라인업은 초정밀 퀀텀 미니 LED 광원을 배치해 뛰어난 밝기와 정확한 명암비, 생동감 있는 색상을 제공한다. 또 '더 프레임' 아트TV 시리즈에는 실제 작품 사이즈와 비슷한 98형 대화면 '더 프레임' 모델을 추가해 집에서도 예술 작품을 즐길 수 있도록 했다.

몰입감 있는 사운드에 인테리어 효과까지

오디오 라인업에서는 세계적인 가구 디자이너 에르완 부훌렉(Erwan Bouroullec)과 협업한 와이파이 스피커 '뮤직 스튜디오 7·5'가 눈길을 끌었다. 공간과 조화를 이루는 원형 모양에 전통적인 스피커의 '닷(점)'을 반영한 디자인으로 인테리어 요소를 극대화했다. 또 AI 기술을 적용해 깊은 베이스와 균형 잡힌 스테레오 사운드를, 돌비 애트모스 기술로 몰입감 있는 청취 경험을 제공한다.

2026년형 올인원 사운드바 Q시리즈의 'HW-QS90H' 모델은 공간 크기와 청취 환경을 분석해 최적의 사운드를 구현한다. 4개의 내장 우퍼를 탑재해 별도의 서브우퍼 없이도 깊이 있는 저음을 재생한다.

플래그십 모델 'HW-Q990H' 사운드바는 TV 영상 속 대화 소리가 하단 사운드바가 아닌 TV 중앙에서 나오는 것처럼 오디오 출력 위치를 재배치하는 '사운드 출력 위치 조정(Sound Elevation)' 기술과 자동으로 콘텐츠 간 음량 차이를 줄여 균일한 음량을 제공하는 '자동 음량 조절(Auto Volume)' 기능을 갖췄다.

무료 콘텐츠 서비스인 '삼성 TV 플러스'도 강화됐다. 매달 새로운 SM아티스트의 콘서트 콘텐츠를 제공하며, 차세대 3D 오디오 기술인 '이클립사 오디오'를 통해 압도적인 음향 몰입감을 선사할 예정이다.

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삼성전자는 제품 출시를 기념해 오는 30일까지 풍성한 프로모션을 진행한다. 115형 마이크로 RGB나 85형 네오 퀀텀닷발광다이오드(Neo QLED) 8K 구매 시 'Q시리즈 사운드바(990H)'를 증정하며, 벽걸이 TV 설치가 어려운 고객을 위한 '무타공 설치 서비스' 할인 혜택도 제공한다. 또한 'AI 구독클럽'을 통해 TV를 구독하는 고객에게는 최대 6년 무상수리 서비스를 지원하며, 초대형 TV 구독 시 구독료 선납 옵션을 선택하면 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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