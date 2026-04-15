李대통령 "복사하는 직원도 다주택자는 안 돼" [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓] 이 대통령 "부동산 정책에 이해관계 침투할 수 없게 하라"

②[원자재] '석유 최고 가격제' 한계…동네 주유소 "적자 경영" 호소

③[방산] 이란전쟁 국면…트럼프 두 아들 '저가형 드론' 투자

MARKET INDEX : Year to date

Top3 NEWS

○이 대통령, 국무회의 주재…"부동산 정책 철저하게 준비" ○중동 충격, 비상 대응 체제 확고히 다져야 ○"전쟁 당사국들도 보편적 인권보호 원칙…평화 향한 걸음 필요"

■ 李대통령 "다주택 공직자, 부동산 정책 배제…복사하는 직원도 제외"

■ "다른데보다 10원만 비싸도 손님 뚝" 알뜰도 못 버틴다, 주유소 초토화[최고가격제의 역설]①

○옆집보다 10원 비싸도 손님 뚝

○동네 주유소 적자경영 불가피

○봉쇄 장기화 땐 도산·줄폐업