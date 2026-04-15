李대통령 "복사하는 직원도 다주택자는 안 돼" [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①[마켓] 이 대통령 "부동산 정책에 이해관계 침투할 수 없게 하라"
②[원자재] '석유 최고 가격제' 한계…동네 주유소 "적자 경영" 호소
③[방산] 이란전쟁 국면…트럼프 두 아들 '저가형 드론' 투자
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Top3 NEWS
■ 李대통령 "다주택 공직자, 부동산 정책 배제…복사하는 직원도 제외"
○이 대통령, 국무회의 주재…"부동산 정책 철저하게 준비"
○중동 충격, 비상 대응 체제 확고히 다져야
○"전쟁 당사국들도 보편적 인권보호 원칙…평화 향한 걸음 필요"
○중동 충격, 비상 대응 체제 확고히 다져야
○"전쟁 당사국들도 보편적 인권보호 원칙…평화 향한 걸음 필요"
■ "다른데보다 10원만 비싸도 손님 뚝" 알뜰도 못 버틴다, 주유소 초토화[최고가격제의 역설]①
○옆집보다 10원 비싸도 손님 뚝
○동네 주유소 적자경영 불가피
○봉쇄 장기화 땐 도산·줄폐업
○동네 주유소 적자경영 불가피
○봉쇄 장기화 땐 도산·줄폐업
■ 트럼프 두 아들도 뛰어들었다…이란戰 최대 블루칩 '저가형 드론'[글로벌포커스]
○트럼프 아들 투자받은 '파워러스'
○중동 각국에 저가형 드론 판촉시작
○전투기로 요격 어려워…방산시장 급변
○중동 각국에 저가형 드론 판촉시작
○전투기로 요격 어려워…방산시장 급변
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