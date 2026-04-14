노량진뉴타운 첫 분양 라클라체자이드파인 1순위 청약 26.9대 1

GS건설과 SK에코플랜트가 공급하는 라클라체자이드파인 1순위 청약 경쟁률이 두자릿수를 기록했다. 서울 동작구 노량진6구역 재개발로 들어서는 단지로 노량진 뉴타운에서 처음으로 분양을 시작했다.

14일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 일반공급(해당지역) 1순위 청약 접수 결과 180가구 모집에 4843명이 신청해 평균 경쟁률 26.9대 1로 전 주택형이 마감됐다.

주택형별로는 5가구를 모집하는 전용 59㎡B형에 212명이 몰려 경쟁률이 42.4대 1로 가장 높았다. 앞서 전날 특별공급 청약에서는 189가구 모집에 4997명이 신청해 26.4대 1의 경쟁률을 보였다.

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라클라체자이드파인은 지하 4층∼지상 28층, 14개 동에 1499가구 규모로 들어선다. 59∼160㎡ 369가구가 일반분양이다. 분양가 상한제가 적용되지 않는 지역으로, 공급 가격은 최고가 기준 21억5010만원(59㎡A형)∼30억1310만원(106㎡A형)이다. 당첨자 발표는 이달 22일, 계약은 다음 달 4∼6일이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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