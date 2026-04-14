수변도시·새만금개발청·국제공항 부지 현장 점검

군산조선소부터 이차 전지 전구체 공장 밀착 행보

“현대차 등 대규모 투자가 현실이 되도록, 행정 화답”

김관영 전북특별자치도지사가 정부의 '지방시대'와 '국가첨단전략산업 육성' 기조를 전북에서 선도적으로 구현하기 위한 적극 행보에 나섰다. 지난 2월 체결된 현대자동차그룹 9조 원 투자 등 민간 투자를 속도감 있게 뒷받침하기 위해 전방위 점검 활동을 펼쳤다.

김관영 전북특별자치도지사가 14일 현대자동차 그룹 9조원 투자 등 전북 대규모 투자와 관련해 책임 현장 행정에 나선 가운데 군산조선소를 둘러보고 있다. 전북자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

14일 전북특별자치도에 따르면 김 지사는 이날 스마트 수변도시를 비롯해 새만금개발청, 군산조선소, 이차전지 전구체 공장, 새만금 국제공항 예정지 등 주요 산업·물류 거점을 잇달아 찾았다.

김 지사는 이날 오전 스마트 수변도시 현장 사무실에서 조성 현황을 보고받은 뒤 전망대에서 공정 진행 상황을 살폈다. 이어 새만금개발청을 찾아 로봇수소추진본부(TF) 관계자들과 만나 추진 현황을 점검하고, 미래 모빌리티 인프라 구축 상황을 확인했다.

오후에는 군산조선소에서 공장장 등과 면담을 진행한 뒤 대조립공장과 골리앗 크레인 등 주요 설비를 둘러보며 재가동 준비 상황과 인력 수급 여건을 점검했다.

이후 군산 새만금 이차전지 특화단지 내 엘에스엘앤에프배터리솔루션(LLBS)을 방문해 공장 운영 실태를 확인했다. 양극재 전구체 생산 공정을 직접 살펴보고 설비 운영과 안전관리 체계도 면밀히 점검하는 등 기업 현장 지원에 주력했다.

새만금 국제공항 부지에서는 항만·철도·항공을 연계한 '트라이포트' 구축의 중요성을 강조했다. 대규모 투자 성과를 현실화하기 위해서는 물류 인프라 완성이 핵심이라는 판단이다.

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김관영 도지사는 "현대자동차 9조 원 투자 등이 안착할 수 있도록 수소 생태계와 트라이포트 등 핵심 인프라 구축에 행정력을 집중하겠다"면서 "도민의 삶과 직결된 주요 사업들이 한순간도 멈추지 않도록, 앞으로도 속도감 있게 현장을 살피며 흔들림 없는 책임 행정을 이어가겠다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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