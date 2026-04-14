8년새 50% 증가, 조기 발견 어려워

"특별한 증상은 없었는데 검사에서 발견됐다고요?" 췌장암 환자들이 진료실에서 흔히 하는 말이다. 별다른 신호 없이 진행되는 경우가 많아 췌장암은 흔히 '침묵의 살인자'로 불린다.

보건복지부와 국가암정보센터에 따르면 췌장암 신규 환자는 2015년 6509명에서 2023년 9748명으로 8년 사이 약 50% 증가했다. 전체 암 발생 순위도 9위에서 8위로 한 단계 상승하며 연간 환자 1만 명 시대를 앞두고 있다.

2023년 기준 남성 환자는 4925명, 여성은 4823명으로 비슷한 수준이며, 연령별로는 60대(28.3%)와 70대(28.1%)에서 가장 많이 발생했다. 80대 이상도 24.3%를 차지해 고령층에서 높은 비중을 보였다.

췌장암의 5년 생존율은 17%로, 위암(78.6%)이나 대장암(74.3%)에 비해 현저히 낮다. 이는 췌장이 복막 뒤쪽 깊숙이 위치해 조기 발견이 어렵고, 주요 혈관과 인접해 암이 빠르게 진행되기 때문이다. 실제 환자의 절반 이상이 수술이 어려운 단계에서 진단된다.

초기에는 뚜렷한 증상이 없지만, 몸은 분명한 신호를 보낸다. 복부나 등 통증, 황달, 원인 없는 체중 감소, 소화 장애, 식욕 저하, 갑작스러운 당뇨 발생 등이 대표적이다. 특히 기존에 없던 당뇨가 생기거나 소화 불편이 지속된다면 정밀 검사를 고려해야 한다. 40세 이후 이러한 변화가 나타날 경우 더욱 주의가 필요하다.

췌장암 치료의 핵심은 수술 가능 여부다. 초기 단계에서 발견되면 수술을 통해 완치를 기대할 수 있다. 종양 위치에 따라 췌장 머리에서는 췌십이지장절제술, 몸통이나 꼬리에서는 원위췌절제술이 시행된다. 최근에는 수술 전 항암치료로 종양 크기를 줄인 뒤 수술을 진행하는 방식과 다학제 협진을 통한 치료가 확대되며 치료 성적도 점차 개선되고 있다.

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뚜렷한 예방 방법은 없지만 위험요인 관리는 필수다. 흡연은 대표적인 위험요인이며, 음주와 비만, 고지방 식습관도 영향을 미친다. 균형 잡힌 식사와 규칙적인 운동, 적정 체중 유지, 정기적인 건강검진이 중요하다. 특히 가족력이나 당뇨병이 있는 경우 더욱 적극적인 관리가 필요하다.

좋은강안병원 간담췌간이식외과 양광호 과장은 "췌장암은 조용히 시작되지만, 결코 가볍지 않다"며 "몸이 보내는 작은 신호를 놓치지 않고 정기적인 검진으로 위험을 관리하는 것이 가장 중요한 대응"이라고 강조했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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