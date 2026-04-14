[6·3선거]김정주 예비후보, 담양군의원 경선 불복…전남도당에 재심 신청

"특정 후보에 정보 유출" 조직적 개입 의혹

전남도당 "전체 공지일 뿐" 의혹 전면 부인

더불어민주당 전남 담양군의원 경선에 참여했던 김정주 예비 후보가 경선 결과에 불복하며 전남도당에 재심 신청서를 접수했다. 김 후보는 도당이 경선 과정에 조직적으로 개입해 상대 후보에게 특혜를 줬다는 의혹을 제기했으나, 도당 측은 이를 강력히 부인하고 있다.

김 후보는 재심 신청을 통해 "전남도당이 특정 후보에게 유리하도록 경선 가산점 방침을 사전에 통보하는 등 불공정한 경선 관리를 했다"고 주장했다.

14일 김 후보가 제출한 신청서에 따르면, 도당은 지난달 20일 문자메시지를 통해 김 후보에게 '가산점 20% 적용'을 통보하며 "상대 경선 후보자에 따라 가산점이 달리 적용될 수 있다"는 단서 조항을 붙였다. 반면 경쟁 후보 측에는 이 같은 단서 조항이 없는 메시지를 보냈다는 것이 김 후보의 설명이다.

특히 김 후보는 "상대 후보가 경선 실시 일주일 전부터 '정치 신인은 청년과 맞대결할 경우 가산점이 절반으로 줄어든다'는 내용을 지역 주민들에게 언급하고 다녔다"며 "도당의 내부 정보가 사전 유출된 정황"이라고 지적했다.

이에 대해 김 후보는 "지역 여론과 판이한 결과가 도출됐다"며 투표 로그기록 공개와 재경선 등을 요구했다.

반면 민주당 전남도당은 김 후보의 주장이 사실과 다르다는 입장이다.

도당 관계자는 "경선 후보자가 방대한 상황에서 개별적으로 다른 문자를 보내는 것은 불가능하며, 해당 문자는 모든 후보에게 동일하게 발송된 것"이라고 반박했다. 가산점 변동 가능성 역시 당헌·당규에 따른 일반적인 안내일 뿐 특정 후보를 겨냥한 것이 아니라는 취지다.

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또 도당 측은 "광역 단체장급도 아닌 기초의원 경선에 도당이 조직적으로 개입한다는 주장 자체가 어불성설"이라며 경선 관리의 공정성을 강조했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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