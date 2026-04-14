산단공, 전사 학습문화 확산 위해 ‘키콕스 에듀 위크’ 첫 도입

AI 직무 역량부터 청렴·안전교육까지

사흘 간 집중 역량 강화 기간 운영

한국산업단지공단은 전사적 학습문화 확산과 임직원 역량 강화를 위해 '2026년 키콕스 에듀 위크(KICOX Edu-Week)'를 처음으로 도입해 운영한다고 14일 밝혔다.

이번 에듀 위크는 이날부터 16일까지 사흘간 대구 본사 키콕스홀과 전국 지역본부를 실시간으로 연결해 진행되며, 전 임직원이 참여하는 전사적 프로그램으로 운영된다. 그간 상시적으로 운영해 온 직무 및 소양 교육을 특정 기간에 집중하는 방식으로 전환함으로써 교육 효과를 극대화하고 조직 차원의 학습 문화를 정착시키는 계기로 삼을 방침이다.

이번 교육은 급변하는 산업 및 정책 환경에 대응할 수 있도록 ▲AI 역량 강화 ▲리더십 ▲조직문화 등 세 가지 핵심 테마로 구성된다. 이를 통해 실질적인 직무 역량 강화와 건강한 조직문화 정착을 동시에 추진한다는 계획이다.

첫날에는 AI 활용 특강과 실습 교육을 통해 직원들이 실무에 인공지능을 효과적으로 접목할 수 있는 디지털 역량을 배양한다. 둘째 날에는 이사장이 직접 참여하는 간부 대상 리더십 교육과 타운홀 미팅을 통해 조직 내 소통과 관리 역량을 높이는 데 집중한다. 마지막 날에는 장애인 인식 개선, 성희롱 예방, 청렴 및 안전문화 확산 등 공공기관 임직원의 필수 소양 교육을 현장 중심으로 실시한다.

한국산업단지공단은 이번 교육을 단순 이수 중심에서 벗어나 구성원이 함께 체감하는 학습 경험으로 전환하고, 조직 전체의 학습 속도를 한층 높일 예정이다. 나아가 올해 운영 결과를 바탕으로 매년 초 직무와 소양 교육을 집중 운영하는 고유의 교육 체계로 발전시켜 나갈 계획이다.

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이상훈 한국산업단지공단 이사장은 "이번 에듀 위크는 단순한 교육 행사를 넘어 조직 내 배움의 문화를 뿌리내리는 출발점이 될 것"이라며, "AI 등 급변하는 기술 환경 속에서 임직원 스스로 변화를 학습하고 실천함으로써 공단의 미래 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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