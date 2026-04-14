다음달까지 한정 수량 판매

이디야커피가 멤버십 애플리케이션(앱) 구독 서비스 '단골 매장 블루패스' 커피 카테고리 할인 구독 상품을 100원에 선보이는 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.

이디야커피가 멤버십 애플리케이션(앱) 구독 서비스 '단골 매장 블루패스' 커피 카테고리 할인 구독 상품을 100원에 선보이는 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다. 이디야커피 제공 AD 원본보기 아이콘

'단골 매장 블루패스'는 고객이 자주 이용하는 매장을 선택한 뒤 구독권을 구매하면 매일 할인 쿠폰이 자동 발급되는 구독형 서비스다. 이번에 구독 상품권을 구매하는 고객은 에스프레소와 아포가토를 제외한 커피 카테고리 전 제품에 대해 매일 1회씩, 30일간 사용할 수 있는 1000원 할인 쿠폰을 제공한다.

이렇게 되면 100원에 구독권을 사면 3만원 상당의 혜택을 누릴 수 있다고 이디야커피는 설명했다.

이 구독 상품은 이디야커피 멤버십 앱 '이디야멤버스'의 '구독하기' 메뉴에서 구매할 수 있다. 이번 프로모션은 다음 달 31일까지 매장별 한정 수량으로 운영되며, 준비 수량이 소진되면 조기 종료될 수 있다.

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이디야커피 구독 서비스는 전국 매장에서 이용할 수 있는 '어디서나 블루패스'와 자주 가는 매장을 지정해 이용하는 '단골 매장 블루패스'로 구성됐다. '어디서나 블루패스'는 이달 중 베이커리 할인 구독 상품과 논커피 메뉴 할인 구독 상품을 선보이고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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