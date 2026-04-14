경기도가 식생활 교육 예산을 올해 10억7000만원으로 3배가량 늘린다.

경기도는 1~2인 가구 증가와 간편식 소비 확산 등 식생활 환경이 빠르게 변화하면서 취약계층 영양 불균형 문제가 계속되고 있어 이같이 확대했다고 14일 밝혔다.

경기도는 예산 확대에 따라 올해 기존 단순 체험 중심 교육에서 벗어나 실제 취약계층의 식습관 개선으로 이어질 수 있도록 식생활 교육 정책을 전환하고, 농식품 바우처 수급자를 대상으로 집합형 교육, 방문형 맞춤 교육 등을 실시한다.

농식품 바우처는 저소득 가구의 건강한 식사 지원을 위해 정부가 신선 농축산물 구매비를 카드(바우처)로 주는 제도다. 소득과 가구 구성 기준을 모두 충족해야 한다. 소득 기준은 중위소득 32% 이하 수준의 저소득 가구다. 가구 구성 기준은 임산부·영유아·만 18세 이하 아동이 있는 생계급여 가구와 청년(만 34세 이하)이 있는 가구다.

경기도의 식생활 교육 안내 포스터 AD 원본보기 아이콘

경기도는 저소득층, 고령자 등 취약계층을 중심으로 찾아가는 교육과 방문 상담을 병행해 생활 속 행동 변화까지 이어지는 교육 체계를 구축한다는 계획이다.

영유아부터 고령자까지 전 생애주기를 대상으로 맞춤형 식생활 교육을 운영하게 되는데 영유아는 오감 체험 중심 교육으로 식습관을 형성하고, 아동·청소년은 생산부터 소비까지 전 과정을 경험하는 교육을 받는다.

청년과 1인 가구는 조리 실습과 탄소중립 실천 교육을, 중장년은 가족 중심 식문화 교육을, 고령자는 건강 식단 중심 교육을 지원받는다.

AD

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "이번 사업은 교육 확대가 아니라 도민의 실제 식생활 변화를 만드는 데 초점을 둔 정책 전환"이라며 "취약계층 지원과 지역 먹거리 선순환 구조를 동시에 구축해 체감도 높은 정책으로 추진하겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>