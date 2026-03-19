"이란·이라크·레바논 체류 韓교민, 조속히 출국 권고"

이란 내 상황이 악화하면서 위급 시 정부가 주이란한국대사관 철수 또는 인근국 이동 등의 방안도 고려하는 것으로 보인다. 다만 현지에 한국 교민 단 한명이라도 남아있다면 철수할 수 없다는 것이 외교부의 기존 입장이다.

외교부 청사. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

외교부 당국자는 19일 정부서울청사에서 "상황이 지속적으로 악화하고 대사관 안전도 보장할 수 없는 상황이 올 수 있는데 (이런 차원에서) 대비하는 계획은 가지고 있다"고 전했다. 그러면서 "대사관의 안전이 보장 안 되는 상황이 올 수 있는데 그런 상황에 대한 판단과 그에 따른 매뉴얼이 있다"고 했다.

현지 공관 철수는 과거 몇 차례 있었다. 아프가니스탄에서 미군이 철수하고 무장단체 탈레반이 정권을 장악하면서 지난 2021년 8월 주아프가니스탄한국대사관이 철수하고 제3국으로 이동한 바 있다. 2015년에는 리비아 독재 정부 체제가 붕괴한 후 리비아 내 치안이 불안정해지자 주리비아한국대사관은 인근국인 튀니지로 철수했다. 동해 주예멘한국대사관도 예멘 내전과 사우디아라비아의 공습으로 상황이 악화하자 아덴만에서 작전 중이던 청해부대 18진 왕건함으로 피신했다. 이후 사우디 리야드에 임시 대사관을 열었다.

외교부에 따르면 현재 이란에 잔류한 한국교민은 40여명가량이다. 또 현지인과 결혼한 다국적 가족도 수십 명이 있다. 하지만 생활 터전이 이란에 있는 관계로 인근국 대피 또는 한국으로의 귀국하는데 고심하는 것으로 알려졌다.

이에 외교부는 위험 수준이 높은 이란, 이라크, 레바논에 남아있는 한국 교민에게 지속적으로 출국을 권고하고 있다. 외교부에 따르면 이라크에는 약 240여 명의 교민이 체류 중인데 대부분 건설사 등 기업 관계자다.

외교부 당국자는 이라크 상황과 관련해 "주이라크 미국대사관에 (대한) 드론 공격이 빈번하게 발생하고 있다"며 "우리 대사관과 미국대사관은 약 500m 수준으로 떨어져 있어 드론 공격이 우리 대사관을 가는 상황도 벌어지기도 한다"고 설명했다.

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레바논과 관련해서는 "남부 지역에서 이스라엘의 지상전이 개시됐고 베이루트에 대한 공습 범위도 확대되고 있다"며 "현지 체류 우리 국민들에게 출국을 지속적으로 권고하고 있다"라고 밝혔다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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