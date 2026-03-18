삼성전자·SK하이닉스, 코스피 시총 비중 첫 40% 돌파
불러오는 중...닫기
삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 208,500 전일대비 14,600 등락률 +7.53% 거래량 24,904,953 전일가 193,900 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 삼성, 휴머노이드 투입한 '자율형 팹' 선언…"로봇이 장비 점검" 와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,056,000 전일대비 86,000 등락률 +8.87% 거래량 3,892,320 전일가 970,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 의 주가가 나란히 급등하면서 두 기업이 코스피 전체 시가총액에서 차지하는 비중이 사상 처음으로 40%를 넘어섰다.
18일 장 마감 기준 삼성전자의 시가총액은 1234조 2445억 원으로 코스피 전체(4892조 8357억 원)의 25.22%를 기록했다. SK하이닉스는 752조 6137억 원으로 15.38%의 비중을 나타냈다. 두 기업의 시가총액 합계는 1986조 8582억 원이며, 유가증권시장 전체의 40.61%에 달한다. 양사의 합산 시총 비중이 40%를 돌파한 것은 이번이 처음이다.
미국 시가총액 조사 사이트 컴퍼니즈마켓캡닷컴에 따르면 종가 기준 삼성전자의 글로벌 시총 순위는 전보다 한 계단 상승한 13위를 기록했다. SK하이닉스는 22위에 오르며 21위인 마이크론을 바짝 추격하고 있다. 간밤 뉴욕증시에서 마이크론이 실적 발표를 앞두고 4.5% 급등하며 국내 반도체주에 강한 상승 압력을 가했다. 삼성전자가 주주총회에서 배당 확대 및 자사주 소각 계획을 공개한 것도 투자 심리를 자극했다. 노무라증권은 이날 삼성전자의 목표가를 기존 29만원에서 32만원으로 상향 조정했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스월 400만원에도 500명 대기…"김씨도 거기 들어갔...
이경민 대신증권 연구원은 "반도체 업종은 엔비디아 GTC가 진행 중인 가운데 마이크론이 내일 실적 발표를 앞두고 신고가를 달성하는 등 업종 전반에 온기가 확산했다"며 "삼성전자 주주환원에 대한 기대감이 번졌다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>