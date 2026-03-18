삼성전자·SK하이닉스, 코스피 시총 비중 첫 40% 돌파

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 208,500 전일대비 14,600 등락률 +7.53% 거래량 24,904,953 전일가 193,900 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 삼성, 휴머노이드 투입한 '자율형 팹' 선언…"로봇이 장비 점검" 전 종목 시세 보기 와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,056,000 전일대비 86,000 등락률 +8.87% 거래량 3,892,320 전일가 970,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 전 종목 시세 보기 의 주가가 나란히 급등하면서 두 기업이 코스피 전체 시가총액에서 차지하는 비중이 사상 처음으로 40%를 넘어섰다.

18일 장 마감 기준 삼성전자의 시가총액은 1234조 2445억 원으로 코스피 전체(4892조 8357억 원)의 25.22%를 기록했다. SK하이닉스는 752조 6137억 원으로 15.38%의 비중을 나타냈다. 두 기업의 시가총액 합계는 1986조 8582억 원이며, 유가증권시장 전체의 40.61%에 달한다. 양사의 합산 시총 비중이 40%를 돌파한 것은 이번이 처음이다.

미국 시가총액 조사 사이트 컴퍼니즈마켓캡닷컴에 따르면 종가 기준 삼성전자의 글로벌 시총 순위는 전보다 한 계단 상승한 13위를 기록했다. SK하이닉스는 22위에 오르며 21위인 마이크론을 바짝 추격하고 있다. 간밤 뉴욕증시에서 마이크론이 실적 발표를 앞두고 4.5% 급등하며 국내 반도체주에 강한 상승 압력을 가했다. 삼성전자가 주주총회에서 배당 확대 및 자사주 소각 계획을 공개한 것도 투자 심리를 자극했다. 노무라증권은 이날 삼성전자의 목표가를 기존 29만원에서 32만원으로 상향 조정했다.

AD

이경민 대신증권 연구원은 "반도체 업종은 엔비디아 GTC가 진행 중인 가운데 마이크론이 내일 실적 발표를 앞두고 신고가를 달성하는 등 업종 전반에 온기가 확산했다"며 "삼성전자 주주환원에 대한 기대감이 번졌다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>