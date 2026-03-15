이란 샤헤드 드론 공세에 패트리엇 같은 고가 방공 자원이 소모되는 가운데 영국이 대당 500만원이 안 되는 요격 드론 수천 대를 중동에 배치하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

우크라이나가 이미 실전 운용 중인 요격 드론 스팅. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

14일(현지시간) 영국 텔레그래프는 키어 스타머 총리가 요격용 드론 '옥토퍼스' 수천 대 파견을 검토하고 있다고 보도했다. 옥토퍼스는 우크라이나·영국이 공동 제작한 드론으로, 러시아의 '게란' 드론과 싸워온 우크라이나의 경험과 기술을 토대로 영국이 대량 양산 체계를 지원했다. 현재 월 수천 대 수준으로 생산 중이다.

원형 몸통 아래 네 개의 프로펠러를 단 옥토퍼스는 발사 후 빠르게 솟구쳐 올라 저속으로 비행하는 샤헤드 드론을 쫓아가 폭발한다. 샤헤드 드론의 최고 속도는 시속 185㎞ 수준인데 우크라이나의 요격 드론은 이보다 빠른 시속 200㎞ 이상의 속도를 낸다. 한 대 가격이 3000달러(약 450만원)에 불과해 가격이 최대 강점으로 꼽힌다.

미국과 중동 동맹국들은 이란 드론 공세에 고가 방공 자원을 쏟아붓고 있어 전쟁이 장기화하면 방공 미사일 부족으로 더 치명적인 공격에 무방비 노출될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 영국의 이번 방공 지원 검토는 트럼프 대통령이 영국의 미온적 지원 태도에 불만을 표출한 직후 나온 것이기도 하다.

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트럼프 대통령이 14일 영국에도 호르무즈 해협 군함 파견을 요구한 가운데 영국 내에서는 참여 여부를 두고 전문가 의견이 엇갈리고 있다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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