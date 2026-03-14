고양특례시장기 테니스대회 개최

단체전·개인전서 실력 겨뤄

이동환 시장, 공로자에 표창 수여

2026년 제35회 고양특례시장기 테니스대회가 14일 성사시립 테니스장과 보조구장에서 개최됐다.

이동환 고양특례시장이 14일 열린 제35회 고양특례시장기 테니스대회에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 고양특례시체육회가 주최, 고양시특례시테니스협회가 주관했으며, 고양시 테니스 동호인 530여 명이 참가해 갈고닦은 기량을 발휘하며 실력을 겨뤘다.

경기장에 방문한 이동환 고양특례시장은 대회의 성공적인 개최를 축하하고 테니스 발전과 생활스포츠 저변 확대에 기여한 공로자에게 표창을 수여했다.

또한 이 시장은 참가 선수들을 격려하며 "테니스 문화 활성화를 위해 노력해 준 여러분께 감사하다. 실력을 맘껏 발휘하길 바란다"고 말했다.

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테니스대회는 오픈부, 신인부, 여성부로 구성된 클럽별 단체전과 입문자 부문의 남녀 개인전으로 진행됐다.

이동환 고양특례시장이 14일 열린 제35회 고양특례시장기 테니스대회에 참석해 테니스 발전에 기여한 공로자들에게 표창을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이날 대회는 박진감 넘치는 경기와 팀원의 선전을 격려하는 응원전이 이어져, 승패를 넘어선 테니스인들의 화합의 장을 완성했다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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