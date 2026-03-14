국립창원대학교와 경남도립거창대학, 경남도립남해대학이 통합해 새로운 '국립창원대학교'로서의 출항을 알렸다.

국립창원대는 13일 대학본부 인송홀에서 통합대학 출범식을 열고 창원, 거창, 남해, 사천을 잇는 4개 캠퍼스 시대를 개막했다.

국립창원대학교 통합대학 출범식이 열리고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

출범식에는 최교진 교육부 장관, 박완수 경남도지사, 박민원 국립창원대 총장, 박종훈 경남교육감, 최학범 경남도의회 의장, 장충남 남해군수, 구인모 거창군수, 김제홍 사천부시장 등이 자리했다.

또 김남균 한국전기연구원장, 이현석 한국승강기대 총장, 김종양·허성무 국회의원 등 정부와 지자체, 지역 주요 인사를 비롯해 산업계, 관련 기관 관계자와 4개 캠퍼스 학생과 교직원, 지역시민 등 150여명이 참석했다.

출범식은 국민의례, 호국영령에 대한 묵념, 축사, 통합 이행협약 체결, 통합 대학 출범 선언, 대학 비전 발표, 세리머니 및 기념식수 등으로 채워졌다.

최교진 교육부 장관(왼쪽부터), 박민원 국립창원대 총장, 박완수 경남도지사가 국립창원대 통합이행협약을 체결한 후 협약서를 들어보이고 있다. 이세령 기자 원본보기 아이콘

이날 교육부, 국립창원대, 경남도 간 통합 이행협약은 국가 고등교육 정책과 경남도의 발전 전략, 대학의 통합 DNA+ 혁신 비전과 결합해 지역 성장을 견인할 협력 체계를 구축하고자 추진됐다

협약으로 경남도는 통합대학이 안정적으로 정착할 수 있도록 2030년까지 5년간 운영비와 장학금 등을 지원한다.

교육부는 통·폐합 이행에 따른 대학 특성화 추진을 지원하고, 국립창원대는 자체 평가 등을 통해 통·폐합 이행 계획을 체계적으로 수행한다.

국립창원대 통합대학 출범식에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 이세령 기자 원본보기 아이콘

앞서 국립창원대와 경남도립거창·남해대는 인구감소, 청년층의 수도권 유출, 지역산업 쇠퇴 등 비수도권 지역이 처한 위기를 극복하고자 2024년 정부의 글로컬대학사업에 지원했고, 2025년 5월 교육부로부터 대학 통합승인을 받아 올해 3월 1일 '국립창원대학교'로 새롭게 출범했다.

국립창원대는 방산·원자력·스마트제조 등 국가 전략 산업을 아우르는 교육 체계 구축을 목표로 캠퍼스별 특성화를 추진한다.

특히 전국 최초로 4년제 일반학사와 2년제 전문학사를 함께 운영하는 다층 학사제를 도입해 석·박사급 인재는 물론 현장 맞춤형 기술 인재까지 두루 양성한다.

박민원 국립창원대 총장이 통합대학 출범식에서 향후 비전과 전략 방향에 대해 설명하고 있다. 이세령 기자 원본보기 아이콘

이날 박민원 총장은 "우리 국립창원대학교가 외지로 떠나는 수많은 인재를 우리 지역의 인재로 다시 만들고, 학령인구 위기를 돌파하겠다"며 "결과적으로는 거창, 남해, 창원, 사천 4개 캠퍼스가 연합해 세계적인 모델의 대학을 만들겠다"라고 포부를 밝혔다.

그는 "통합대학 출범을 통한 4개 캠퍼스 시대 개막은 대학의 DNA와 지역의 DNA를 일치시키는 구조 혁신의 출발점"이라며 "교육과 연구, 산업 현장이 분리되지 않는 산학일치 체계를 정착시켜 지역 산업과 기업, 연구기관이 하나의 혁신 생태계로 작동하도록 하고, 이를 통해 경남의 지속가능한 성장과 지역 산학일치를 넘어 국가전략산업의 중심 대학으로 도약할 수 있도록 모든 역량을 총동원하겠다"고 강조했다.

또 "캠퍼스 통합 관리를 통해 거창, 남해, 사천 캠퍼스를 골고루 따스하게 하고, 어느 한 곳도 소외됨 없게 하겠다"고 했다.

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박 총장은 "국립창원대는 세계적 명문 대학으로의 도약을 벌써 시작했다"며 "통합이라는 중요한 다리를 건넜으니, 이제부터 제대로 잘하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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