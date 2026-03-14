"국립창원대의 역사적인 통합 출범을 진심으로 축하한다"

최교진 교육부 장관이 13일 '국립창원대학교 통합 출범식'에서 이같이 축사를 전했다.

최 장관은 "대학이 살아야 지역이 살고, 지역이 살아야 나라도 지속해서 성장할 수 있다"며 "우리 지역 대학의 경쟁력을 높이기 위한 가장 빠르고 효과적인 방법은 지역 산업과 대학이 긴밀하게 연결되는 것"이라고 말했다.

이어 "기업과 대학이 산학 일체를 통해 교육과 연구를 함께 진행할 때 대학은 현장성과 전문성을 갖춘 인재를 양성할 수 있게 되고, 기업은 필요한 귀한 인력을 확보하고 연구 개발에 드는 비용을 줄일 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

최교진 교육부 장관이 국립창원대학교 통합 출범식에서 축사를 전하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

그는 국립창원대의 창원, 거창, 남해, 사천 4개 캠퍼스별 특성화, 전국 최초 다층 학사제 운용, 한국전기연구원·한국전자연구원과의 연합, 특성화 과학 대학원 운영 등을 언급하며 향후 발전을 기대했다.

특히 국립창원대에 조성 중인 LG전자 냉난방공조(HVAC) 연구센터가 도내 100여개 LG전자 협력사와 중소기업의 연구개발 역량 강화에 이바지할 것이라 전망했다.

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최 장관은 "국립창원대학교가 국가 균형 발전을 견인하는 국립대학으로 도약하기를 바란다"며 "대학 및 지자체의 지속적인 관심과 노력을 바라며, 교육부도 국립창원대가 동남권 메가시티 산학연의 거점으로 자리 잡을 수 있게 관심과 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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