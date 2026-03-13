'리볼렉스' 임상 경험·시술 노하우 공유

휴젤은 이달 11일부터 13일까지 방콕 센트라 그랜드 앳 센트럴월드에서 열린 태국 피부과학회(DST) 연례 학술대회에 현지 파트너사와 함께 참가했다고 13일 밝혔다. 올해 50회차를 맞은 DST 연례 학술대회는 태국 최대 규모의 피부과 학술대회다.

휴젤은 이번 행사에서 보툴리눔 톡신 '보툴렉스(태국 수출명 에스톡스)'와 HA필러 '더채움(수출명 리볼렉스)'을 홍보했다. 특히 리볼렉스에 대해서는 별도 학술 프로그램을 운영했다.

개막 전날인 10일에는 '리볼렉스 엑스퍼츠 프라이빗 라운드테이블'을 열어 프랑스 성형외과 전문의 리오르 하난이 실제 적용 사례와 임상적 고려사항을 소개했다. 11일 런치 심포지엄에서는 태국 피부과 전문의 피차야 마니프라솝촉이 태국 환자를 대상으로 한 임상 데이터와 시술 노하우를 공유했다.

휴젤 관계자는 "태국은 동남아시아 최대 에스테틱 시장이자 글로벌 기업들이 집중하는 핵심 국가"라며 "현지 피부과 전문의 대부분이 참석하는 학회에서 학술적 기반을 다지고 의료진과 소통할 수 있었다"고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



