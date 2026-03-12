WBC D조 조별리그 베네수엘라 7-5 제압

도미니카공화국 1위, 베네수엘라 2위 통과

이탈리아 B조 1위, 미국 2위 나란히 8강행

월드베이스볼클래식(WBC) 한국 야구대표팀의 8강 상대가 정해졌다. 메이저리그 선수들이 대거 포진한 도미니카공화국이다.

도미니카공화국은 12일(이하 한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 WBC D조 조별리그에서 베네수엘라를 7-5로 꺾었다. 조별리그에서 4전 전승을 거둔 도미니카공화국은 조 1위로 8강에 진출했다. 도미니카공화국은 14일 C조 2위인 한국과 4강 진출을 다툰다. D조 2위 베네수엘라는 15일 8강에서 C조 1위 일본을 만난다.

도미니카공화국의 후안 소토가 베네수엘라와의 WBC D조 조별리그 4차전에서 1회 투런 홈런을 터뜨린 뒤 세리머니를 펼치고 있다. 마이애미=AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도미니카의 방망이가 폭발했다. 후안 소토(뉴욕 메츠)가 1회 1사 1루에서 가운데 담장 넘기는 투런포로 포문을 열었다. 이어 3회엔 케텔 마르테(애리조나 다이아몬드백스)와 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스)가 솔로 홈런포를 추가했다. 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고 파드리스)는 4회 2사 1·3루에서 좌측 담장 넘기는 스리런 홈런을 작렬했다.

베네수엘라는 3-7로 뒤진 9회 마지막 공격에서 3연속 볼넷을 얻어내며 무사 만루의 기회를 잡았다. 루이스 아라에즈(샌프란시스코 자이언츠)가 희생플라이로 한 점을 만회한 데 이어 윌슨 콘트레라스(세인트루이스 카디널스)의 땅볼 타구를 잡은 상대 투수 엘비스 알바라도(오클랜드 애슬레틱스)가 2루에 송구한 것이 베이스를 크게 벗어나며 2루에 있던 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타 브레이브스)가 홈을 밟았다. 베네수엘라의 반격은 여기까지였다. 살바도르 페레스(캔자스시티 로얄스)가 병살타를 치고 말았다.

한편 B조에선 돌풍의 팀 이탈리아가 멕시코마저 9-1로 완파하고 전승을 거뒀다. 종주국 미국과 강국 멕시코, 여기에 영국과 브라질을 잠재운 이탈리아는 4전 전승으로 B조 1위를 확정했다. 이탈리아는 A조 2위를 차지한 푸에르토리코와 15일 8강전에서 맞붙는다.

미국은 이탈리아가 멕시코를 잡아준 덕분에 B조 2위로 8강행 막차를 탔다. 3승 1패로 B조 2위를 차지한 미국은 A조 1위 캐나다와 14일 대결한다. 무역 관세 문제를 놓고 최근 마찰음을 빚는 두 국가는 올해에만 세 번째로 대형 스포츠 이벤트 토너먼트에서 맞대결한다.

