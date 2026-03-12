가볍고 강한 탄소섬유 맞춤형 의족 제작

2026 아이치·나고야 장애인아시안게임 지원

HS효성첨단소재가 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하며 국제대회 도전을 지원했다.

12일 HS효성첨단소재에 따르면 회사는 서울 마포 본사에서 열린 전달식에서 박 선수에게 탄소섬유 의족을 전달했다. 전달식에는 조현상 HS효성 부회장과 전북대학교병원 탄소소재의료기기개발지원센터 한갑수 센터장, 고명환 운영총괄단장 등이 참석했다.

조현상 HS효성 부회장은 "'내 다리는 한계가 없다'는 박 선수의 모토는 불가능에 도전해 가치를 만들어내는 HS효성의 철학과 닮아 있다"며 "HS효성의 탄소섬유가 박 선수의 도전을 뒷받침해 국제 무대에서 대한민국을 빛내는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

박 선수는 2022년 교통사고로 왼쪽 다리를 잃었지만 3년 만에 장애인 사이클 국가대표로 선발됐다. 현재는 2026 아이치·나고야 장애인 아시안 게임 금메달을 목표로 훈련하고 있다.

기존 금속 소재 의족은 무게 부담으로 장시간 사이클링 시 신체에 무리를 주는 문제가 있었다. 이에 HS효성첨단소재는 탄소섬유를 활용한 맞춤형 의족 제작을 지원했다. 탄소섬유는 철보다 무게는 4분의1 수준이지만 강도는 10배, 탄성은 7배에 달하는 소재다.

이번 의족은 HS효성첨단소재의 탄소섬유에 복합재료연구팀의 프리프레그 수지 기술과 전북대학교병원 탄소소재의료기기개발지원센터의 성형 가공 기술을 접목해 제작됐다. 박 선수의 신체 구조를 반영한 맞춤형 설계로 경기력 향상에 도움이 될 것으로 기대된다.

박 선수는 "단순한장비 지원을 넘어, 신체 구조와 경기 스타일까지 고려한 '세상에단 하나뿐인 의족'을 선물 받게 돼 감사하다"며 "제 꿈에 '첨단 기술'이라는 날개를 달아주신 만큼, 이번 아시안게임에서 좋은 기록을 보이겠다"고 말했다.

HS효성첨단소재는 지난해부터 박 선수를 공식 앰배서더로 선정해 후원을 이어오고 있다.

