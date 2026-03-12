경기도와 경기도미래세대재단은 오는 4월3일까지 '경기청년 갭이어 프로그램' 참여자를 모집한다.

청년 갭이어 프로그램은 청년이 원하는 일을 경험하며 진로를 탐색할 수 있도록 프로젝트 지원금과 멘토링, 역량강화 교육을 지원하는 사업이다.

신청 대상은 공고일 기준 경기도에 주소를 둔 19세 이상 39세 이하 청년으로, 개인 또는 팀 단위로 지원할 수 있다.

프로젝트 분야는 인공지능(AI), 디자인, 교육, 예술, 환경, 영상 등 19개 항목으로 모집 규모는 600명이다.

1차 서류심사에서 1200명, 2차 면접 심사에서 720명이 선정되며, 이후 5월부터 3주간 자아 탐색(적성검사), 조별 활동, 역량강화·회계 교육, 프로젝트 구체화 등 '탐색과 발견' 과정을 거친다.

경기도는 3차 프로젝트 발표 평가를 통해 최종 600명을 확정한다.

경기청년 갭이어 프로그램 참가자 모집 포스터 AD 원본보기 아이콘

선정된 청년들은 1인당 최대 500만원의 프로젝트 수행비를 비롯해 분야별 전문가 멘토링, 취·창업 연계 프로그램을 지원받으며 6~10월 14주간 '도전과 변화' 과정에 참여하게 된다.

우수 프로젝트 선정 시 '기회 더하기' 과정을 통해 최대 300만 원의 추가 지원금이 지급되며, 각 프로젝트 결과는 11월 성과발표회와 우수 사례집을 통해 공유될 예정이다.

참여를 희망하는 청년은 잡아바 어플라이 통합접수시스템(apply.jobaba.net)을 통해 신청하면 된다.

AD

김선화 경기도 청년기회과장은 "경기청년 갭이어 프로그램을 통해 청년들이 스스로 프로젝트를 기획하고 실행할 수 있도록 도전과 성장의 여정을 적극 지원하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>