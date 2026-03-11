코스닥은 0.07% 하락 마감

코스피가 소폭 상승 마감했다. 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 190,000 전일대비 2,100 등락률 +1.12% 거래량 24,304,365 전일가 187,900 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 코스피 상승 발맞춰 삼전·SK '자사주 소각' 훈풍 "100조 특별배당 가능성도" 코스닥 액티브 ETF 상장…변동성 장세 속 투자 관심 집중 [굿모닝 증시]호르무즈 해협 엇갈린 발언에 美 혼조세…韓 저가 매수 유인 지속 전 종목 시세 보기 와 SK SK close 증권정보 034730 KOSPI 현재가 359,500 전일대비 8,500 등락률 +2.42% 거래량 1,048,503 전일가 351,000 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 [특징주]SK, 5조원 규모 자사주 소각에 5% 상승세 [굿모닝 증시]호르무즈 해협 엇갈린 발언에 美 혼조세…韓 저가 매수 유인 지속 [클릭 e종목]DS "'자사주 소각' SK 목표주가, 63만원으로 대폭 상향" 전 종목 시세 보기 등 대형주의 대규모 자사주 소각 발표와 맞물려 한국 증시의 거버넌스 개선 등에 대한 기대감에 증권 및 지주 업종이 상승세를 주도했다.

11일 코스피 지수는 전장 대비 77.36포인트(1.4%) 오른 5609.95에 마감했다. 외국인과 개인은 각각 3006억원, 4903억원을 순매도했지만, 기관은 7947억원 순매수했다.

업종별로 살펴보면 대부분 상승세였다. 증권 7.53%, 보험 4.37%, 금융 3.25% 등 금융 관련 업종이 강세를 보였다. 뒤이어 섬유·의류 3.75%, 유통 2.84%, 비금속 2.74% 등 상승했다.

시가총액 상위 종목들도 대부분 올랐다. 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 71,400 전일대비 6,800 등락률 +10.53% 거래량 12,159,542 전일가 64,600 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 변동성 속 찾아온 기회? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 11.3%, 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 133,600 전일대비 9,200 등락률 +7.40% 거래량 4,435,288 전일가 124,400 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 변동성 속 찾아온 기회? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 [특징주]李 "모범적 사례" 언급한 한화오션, 장 초반 11%↑ 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 전 종목 시세 보기 8.2%, 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 226,500 전일대비 15,000 등락률 +7.09% 거래량 519,066 전일가 211,500 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 7.5%, 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 283,500 전일대비 10,500 등락률 +3.85% 거래량 427,416 전일가 273,000 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 120만송이 튤립 활짝…에버랜드, 튤립축제 20일 개막 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 4.2%, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,657,000 전일대비 65,000 등락률 +4.08% 거래량 48,088 전일가 1,592,000 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 삼성바이오로직스, 美릴리와 국내 오픈이노베이션 거점 구축 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 전 종목 시세 보기 4% 등 상승했다. 삼성전자는 1.4% 오르며 '19만전자'에 복귀했으며, SK하이닉스도 전장보다 2.2% 오른 95만9000원을 기록했다.

코스피가 장 초반 급등해 매수 사이드카가 발동한 5일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전날보다 157.38p(3.09%) 오른 5,250.92로 원/달러 환율은 12.2원 내린 1,464.0원으로, 코스닥은 45.40p(4.64%) 오른 1,023.84로 장을 시작했다. 2026.3.5 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스닥은 이날 전장 대비 0.85포인트(0.07%) 내린 1136.83에 장을 마쳤다. 개인이 3543억원 순매수했지만, 외국인과 기관이 각각 1549억원, 1343억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 대부분이 하락했다. 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 123,200 전일대비 8,200 등락률 -6.24% 거래량 210,143 전일가 131,400 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 [클릭 e종목]"케어젠, '코글루타이드' 상업화·신약 기대…코스닥 대장주 부상" 전 종목 시세 보기 6.1%, 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 398,500 전일대비 20,500 등락률 -4.89% 거래량 131,643 전일가 419,000 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86 전 종목 시세 보기 4.4%, 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 113,700 전일대비 5,800 등락률 -4.85% 거래량 946,470 전일가 119,500 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 전 종목 시세 보기 4.3%, 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 61,400 전일대비 3,100 등락률 -4.81% 거래량 862,313 전일가 64,500 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 극심한 변동성 속에서도 기회는 있다...저가매수자금을 최대 4배까지? 게임인재원 제6기 59명 졸업…AI 시대 맞춰 교육과정 개편 전 종목 시세 보기 4.1%, 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 120,000 전일대비 5,900 등락률 -4.69% 거래량 710,156 전일가 125,900 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"원익IPS, 삼성·SK 투자 수혜…목표주가↑" '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 4%, 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 360,000 전일대비 15,500 등락률 -4.13% 거래량 544,892 전일가 375,500 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 전 종목 시세 보기 3.7% 등 내렸다. 반면 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 22,700 전일대비 2,050 등락률 +9.93% 거래량 61,861,896 전일가 20,650 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 두려운 건 기회가 왔는데 못 사는 상황...4배 투자금을 연 5%대 금리로 저가매수 기회 확실히 살리고 싶다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 높아진 변동성에 깊어지는 고민...신용미수대환자금, 저가매수 자금이 필요하다면 전 종목 시세 보기 은 9.9%, 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 302,000 전일대비 13,000 등락률 +4.50% 거래량 405,773 전일가 289,000 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 5.1% 상승했다.

이경민·정해창 대신증권 연구원은 "중동 지역 지정학적 긴장이 지속되고 있음에도 불구하고 한국 증시는 지정학적 불확실성에서 벗어나고 있다"며 "3차 상법개정 이후 정기주주총회 시즌 도래, 삼성전자와 SK 등 대형주의 대규모 자사주 소각 발표와 맞물려 한국 증시의 거버넌스 개선과 코리아 디스카운트 해소 방향성을 확인했다"고 말했다. 이어 "자사주 소각 기대감에 증권, 지주 업종이 상승하며 코스피 상승을 주도했다"고 덧붙였다.

